Кудашов – 7-й тренер в истории КХЛ с 600+ матчами в лиге. Больше всех у Квартальнова – 940 игр, Знарок – 3-й, Никитин – 5-й

Алексей Кудашов стал седьмым тренером в истории КХЛ с 600 матчами в лиге.

Достижение покорилось 53-летнему специалисту в матче «Динамо» с «Локомотивом» (3:1). Ранее Кудашов работал в «Атланте», «Локомотиве » и СКА . Лидирует по числу матчей главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов – 940 игр. Далее идут не работающие в Фонбет Чемпионате КХЛ специалисты: Владимир Крикунов (722 матча), Олег Знарок (709 игр), Зинэтула Билялетдинов (703 игры). Пятое место занимает главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин , у которого 655 матчей. Андрей Назаров провел 647 матчей в КХЛ в качестве тренера.