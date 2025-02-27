Карпухин о защите СКА: «Поражение от «Спартака» опустило с небес на землю. Тенденция нехорошая, но к плей‑офф у нас все будет хорошо»

Илья Карпухин высказался об игре СКА в защите.

Армейцы пропустили 38 шайб за 9 матчей в феврале.

– Остался один месяц до старта плей‑офф КХЛ. Можно ли что‑то изменить, сделав оборону более стабильной?

– Я верю в это. И думаю, мы сделаем все возможное для того, чтобы это случилось. Я искренне верю, что у нас все получится. Это поражение от «Спартака » в каком‑то смысле нас опустило с небес на землю. Мы все в раздевалке понимаем: это нехорошая тенденция, что мы столько пропускаем в таких матчах.

Нам нужно идти от простого к сложному. Начинать с базовых вещей в обороне, убирая ошибки. И так добиваться прогресса. Я думаю, что к плей‑офф у нас будет все хорошо, – сказал защитник СКА Илья Карпухин .

СКА пропустил 188 шайб в сезоне КХЛ. Больше только у «Куньлуня» (192) и «Амура» (205)

Вы просили сборную звезд, от которых отказался Ротенберг. Вот она: от Гусева до Серебрякова