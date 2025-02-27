Карпухин о защите СКА: «Поражение от «Спартака» опустило с небес на землю. Тенденция нехорошая, но к плей‑офф у нас все будет хорошо»
Армейцы пропустили 38 шайб за 9 матчей в феврале.
– Остался один месяц до старта плей‑офф КХЛ. Можно ли что‑то изменить, сделав оборону более стабильной?
– Я верю в это. И думаю, мы сделаем все возможное для того, чтобы это случилось. Я искренне верю, что у нас все получится. Это поражение от «Спартака» в каком‑то смысле нас опустило с небес на землю. Мы все в раздевалке понимаем: это нехорошая тенденция, что мы столько пропускаем в таких матчах.
Нам нужно идти от простого к сложному. Начинать с базовых вещей в обороне, убирая ошибки. И так добиваться прогресса. Я думаю, что к плей‑офф у нас будет все хорошо, – сказал защитник СКА Илья Карпухин.
СКА пропустил 188 шайб в сезоне КХЛ. Больше только у «Куньлуня» (192) и «Амура» (205)
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