Пашков о СКА: «Плешков попал под игру «Спартака», и что делать: менять – плохо, не менять – тоже, цугцванг. Успешно выступить в плей-офф питерцам будет трудно»

Александр Пашков оценил игру Артемия Плешкова против «Спартака».

25 февраля СКА проиграл красно-белым (2:7) на своей арене в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил вратаря Артемия Плешкова во втором периоде – в 16-й раз в этом сезоне.

Плешков ушел с площадки и в подтрибунном помещении сломал клюшку о стену .

«Это в большей степени возрастное. Он еще недостаточно вырос психологически для того, чтобы переносить такие неудачные дни.

Думаю, СКА сейчас в полной растерянности по вопросу выбора вратаря и его подготовке. Поправить эту ситуацию можно, но надо, чтобы люди выбрали правильные методы при комплектовании команды и подготовке.

Плешков только появился после перерыва и попал под игру такого соперника. И что с ним делать: менять – плохо, не менять – тоже плохо. Это такой цугцванг, когда любой ход является плохим.

Я думаю, что на сегодняшний день «Спартак » выглядит сильнее СКА. Питерская команда может собраться на один-два матча, но успешно выступить в плей-офф ей будет трудно, если не невозможно.

Это показывает весь ход чемпионата», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .