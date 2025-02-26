Пашков о СКА: «Плешков попал под игру «Спартака», и что делать: менять – плохо, не менять – тоже, цугцванг. Успешно выступить в плей-офф питерцам будет трудно»
25 февраля СКА проиграл красно-белым (2:7) на своей арене в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер СКА Роман Ротенберг заменил вратаря Артемия Плешкова во втором периоде – в 16-й раз в этом сезоне.
Плешков ушел с площадки и в подтрибунном помещении сломал клюшку о стену.
«Это в большей степени возрастное. Он еще недостаточно вырос психологически для того, чтобы переносить такие неудачные дни.
Думаю, СКА сейчас в полной растерянности по вопросу выбора вратаря и его подготовке. Поправить эту ситуацию можно, но надо, чтобы люди выбрали правильные методы при комплектовании команды и подготовке.
Плешков только появился после перерыва и попал под игру такого соперника. И что с ним делать: менять – плохо, не менять – тоже плохо. Это такой цугцванг, когда любой ход является плохим.
Я думаю, что на сегодняшний день «Спартак» выглядит сильнее СКА. Питерская команда может собраться на один-два матча, но успешно выступить в плей-офф ей будет трудно, если не невозможно.
Это показывает весь ход чемпионата», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
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