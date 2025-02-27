Овечкин о смене длительностью 4:43 с «Питтсбургом»: «Было большинство, мы находились в чужой зоне. Любим играть с «Пингвинс» – у нас соперничество, сильный накал борьбы»

Александр Овечкин рассказал о смене длительностью 4:43 в игре с «Питтсбургом».

Она стала для россиянина третьей по продолжительности с сезона-2010/11. Наибольший результат был достигнут 16 декабря 2010 года с «Анахаймом» – 5:14.

– Немного о первом матче после паузы. «Вашингтон» одержал победу над «Питтсбургом», с которым у вас исторически сложились особые отношения. Приятно ли дважды в этом сезоне обыграть «Пингвинз»?

– Ну конечно! У нас такое соперничество идет, что и болельщики, и пресса – все ждут этого матча. Мы тоже любим играть с «Питтсбургом », потому что накал борьбы очень сильный. И, конечно, когда ты выигрываешь, то получаешь удовольствие.

– В матче с «Питтсбургом» вы провели смену продолжительностью почти пять минут – это ваша третья по длине смена в карьере в НХЛ. Насколько вам комфортно играть такие длительные смены?

– Это было большинство. У нас было «пять на три», потом «пять на четыре». Поэтому мы находились в чужой зоне, а там самое главное, чтобы мы двигали шайбу и двигались сами. Если посмотреть, как мы играли, то у нас было очень много моментов для взятия ворот. Но не забили.

– Да, можно сказать, «Питтсбургу» чудом повезло выстоять эти почти пять минут.

– Да, были хорошие моменты, но не реализовали, – сказал Александр Овечкин .

Карбери об Овечкине: «Не хочет побить рекорд Гретцки голом в пустые ворота, думаю. Хорошо, если это случится дома, но у «Вашингтона» много игр на выезде в концовке сезона»