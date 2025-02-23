Овечкин провел смену длиной 4:43 с «Питтсбургом» – 3-й результат для него с сезона-2010/11. Личный рекорд – 5:14 в 2010 году
Александр Овечкин провел смену длиной 4 минуты и 43 секунды в матче НХЛ.
Это произошло в третьем периоде игры регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» (8:3).
Сначала малый штраф получил защитник «Пингвинс» Винсент Деарне, по ходу этого меньшинства двойной малый штраф дали Крису Летангу.
«Кэпиталс» провели в большинстве 4 минуты и 30 секунд, не реализовав численное преимущество. Все это время Овечкин находился на льду.
Эта смена стала для россиянина третьей по продолжительности с сезона-2010/11. Наибольший результат был достигнут 16 декабря 2010 года с «Анахаймом» – 5:14, второй показатель – 4:57 (9 декабря 2022 с «Сиэтлом»).
Овечкин без голов 2-й матч подряд: 4 броска, 4 хита за 18:00 с «Питтсбургом»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости