Малкин об Овечкине: «Он мой лучший друг. Мы ужинали в Майами, я пытался расспросить его о голах. Может, пару лет назад я и не верил, что он побьет рекорд, но теперь вариантов нет»
Хоккеисты встретились во время перерыва в НХЛ, связанного с проведением Турнира четырех наций
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Мы ужинали в Майами. Я встретился с ним, мы немного поговорили, он просто хотел расслабиться.
Я пытался расспросить его о голах, он не хотел слишком много говорить. Он хотел просто наслаждаться этим, расслабиться.
И я не скажу... может быть, пару лет назад я и не верил, что он побьет рекорд, но теперь вариантов нет. Может быть, он не сделает это в этом сезоне, но он 100% сделает это в следующем сезоне. И, конечно, он русский. Надеюсь, у всех россиян хороший моральный дух.
Он мой лучший друг», – приводит слова нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Pittsburgh Hockey Now.
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