Агент Овечкина о хет-трике: «В игре с «Питтсбургом» не везло, с «Эдмонтоном» удача вернула должок. Саша набрался эмоций, отдых в Майами дает о себе знать»
Глеб Чистяков высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Эдмонтона».
39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Саша провел просто феноменальный матч. После матча с «Питтсбургом» кто‑то писал про реализацию, в том числе при игре в большинстве, тогда Саша сделал много бросков, но там не везло, плюс многое заблокировали.
С «Эдмонтоном» удача вернула этот «должок», и все сложилось как нельзя лучше. Видно, что Саша набрался эмоций, отдохнул и потренировался в Майами, это тоже дает о себе знать», – сказал агент Глеб Чистяков.
🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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