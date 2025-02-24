Агент Овечкина о хет-трике: «В игре с «Питтсбургом» не везло, с «Эдмонтоном» удача вернула должок. Саша набрался эмоций, отдых в Майами дает о себе знать»

Глеб Чистяков высказался о хет-трике Александра Овечкина в ворота «Эдмонтона».

39-летний капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Саша провел просто феноменальный матч. После матча с «Питтсбургом » кто‑то писал про реализацию, в том числе при игре в большинстве, тогда Саша сделал много бросков, но там не везло, плюс многое заблокировали.

С «Эдмонтоном » удача вернула этот «должок», и все сложилось как нельзя лучше. Видно, что Саша набрался эмоций, отдохнул и потренировался в Майами, это тоже дает о себе знать», – сказал агент Глеб Чистяков.

🎩🎩🎩 У Овечкина хет-трик «Эдмонтону»! До Гретцки – лишь 12 шайб