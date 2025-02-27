Карбери об Овечкине: «Не хочет побить рекорд Гретцки голом в пустые ворота, думаю. Хорошо, если это случится дома, но у «Вашингтона» много игр на выезде в концовке сезона»
39-летний капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (883 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Я еще не говорил с Ови об этом. Но, по моим ощущениям, когда дело дойдет до этого момента, он не захочет забивать рекордный гол в пустые ворота», – приводит слова главного тренера «Кэпиталс» журналист Тарик Эль-Башир.
Кроме того, Спенсер Карбери хотел бы, чтобы Овечкин забил рекордный гол в домашнем матче «Вашингтона», однако это невозможно предусмотреть заранее.
«Конечно, хотелось бы, чтобы это произошло в домашнем матче. Но такие вещи нельзя подстроить. Если пытаться это запланировать, в этом просто не будет смысла.
Лучше, чтобы все случилось естественно. Если так сложится – отлично. Если нет, значит, нет. Тут нельзя заранее написать сценарий. К сожалению, мы играем много выездных матчей в апреле в концовке сезона», – сказал Карбери.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий