Овечкин о победах над «Пингвинс» и «Ойлерс»: «Перерыв в НХЛ сыграл «Вашингтону» на руку. Удалось отдохнуть и подготовиться ко второй части сезона»

Александр Овечкин заявил, что пауза в НХЛ пошла на пользу «Вашингтону».

«Кэпиталс» в гостях обыграли «Питтсбург » со счетом 8:3 и победили «Эдмонтон » дома – 7:3.

– «Вашингтон» выиграл два матча после перерыва с общим счетом 15:6, да и команда выглядела явно свежее, чем до паузы. Игроки настолько утомились в первой части сезона?

– Не то что утомились, просто расписание такое, очень много было игр. Понятное дело, усталость накапливалась. И сейчас то, что был перерыв 10-12 дней, сыграло на руку и нам, и всем остальным ребятам, которые не принимали участия в Турнире четырех наций.

– На ваш взгляд, отдых – это главное, что было нужно «Вашингтону» перед заключительной частью сезона?

– Дай бог, чтобы так и было. Опять же, кто-то выступал на Турнире четырех наций – там все было очень насыщенно, очень много тренировок. А здесь у нас получилось так, что удалось отдохнуть, восстановиться и подготовиться ко второй части сезона, – сказал капитан «Вашингтона».

Овечкин сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном». У 39-летнего капитана «Вашингтона» 29 голов в 41 игре сезона