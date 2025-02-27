Улле получит около 80 млн рублей от «Динамо» Минск за 2 года (Артур Хайруллин)

Ксавье Улле заработает 80 млн рублей в минском «Динамо» за два года.

Ранее 31-летний защитник продлил контракт с клубом на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Улле будет получать около 40 миллионов рублей в год.

В текущем сезоне канадец набрал 24 (2+22) очка при полезности «плюс 21» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.