Улле получит около 80 млн рублей от «Динамо» Минск за 2 года (Артур Хайруллин)
Ксавье Улле заработает 80 млн рублей в минском «Динамо» за два года.
Ранее 31-летний защитник продлил контракт с клубом на два сезона.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Улле будет получать около 40 миллионов рублей в год.
В текущем сезоне канадец набрал 24 (2+22) очка при полезности «плюс 21» в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости