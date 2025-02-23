Беляев после 0:3 от минского «Динамо»: «Мы создавали мало черновых моментов. Надо где-то испачкать руки, забить мусорную шайбу, и дальше пойдет»
Александр Беляев высказался после поражения от минского «Динамо» (0:3).
«Я бы не сказал, что вратарь соперника поймал кураж. Просто мы сами создавали мало таких черновых моментов.
Да, он уверенно сыграл, но мы тоже неплохо играли, нам надо в этом плане где-то испачкать руки, забить черновую, мусорную шайбу, и дальше пойдет.
Чем ближе к плей-офф, тем проще надо играть, потому что все команды уже разбирают. Нужно играть просто: набросил, добил и забил. Если мы хотим решать крупные задачи, нужно играть от и до каждую смену, выкладываться», – сказал нападающий «Спартака» Александр Беляев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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