Крикунов о Шипачеве: «Вадим не доберется до рекорда Мозякина. Он следит за собой, держит себя в форме, что позволяет выкладываться по полной»

Владимир Крикунов считает, что Вадим Шипачев не доберется до рекорда Мозякина.

Ранее 37‑летний Шипачев стал вторым игроком в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, достигшим отметки 300 голов. Лучшим снайпером в истории лиги является Сергей Мозякин (419 шайб).

«Вадим не доберется до рекорда Мозякина. Он следит за собой и благодаря этому держит себя в форме, что позволяет выкладываться по полной в каждой игре. Дай бог ему играть и играть.

Его игра вообще не удивляет, он у меня был лучшим бомбардиром, его тройка была лучшей, просто важно, чтобы тренер понимал, что Вадим может показать. Видимо, Квартальнов это познал, и поэтому все у них нормально», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.