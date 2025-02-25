Крикунов о Шипачеве: «Вадим не доберется до рекорда Мозякина. Он следит за собой, держит себя в форме, что позволяет выкладываться по полной»
Владимир Крикунов считает, что Вадим Шипачев не доберется до рекорда Мозякина.
Ранее 37‑летний Шипачев стал вторым игроком в истории Фонбет Чемпионата КХЛ, достигшим отметки 300 голов. Лучшим снайпером в истории лиги является Сергей Мозякин (419 шайб).
«Вадим не доберется до рекорда Мозякина. Он следит за собой и благодаря этому держит себя в форме, что позволяет выкладываться по полной в каждой игре. Дай бог ему играть и играть.
Его игра вообще не удивляет, он у меня был лучшим бомбардиром, его тройка была лучшей, просто важно, чтобы тренер понимал, что Вадим может показать. Видимо, Квартальнов это познал, и поэтому все у них нормально», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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