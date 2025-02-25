«Динамо» Минск продлило контракт с Улле на 2 года. У защитника 2+22 в 57 матчах при полезности +21

«Динамо» Минск продлило контракт с Ксавье Улле до конца 2027 года.

«Ксавье присоединился к «зубрам» перед стартом сезона-2024/25. За 57 матчей Улле набрал 24 (2+22) очка при коэффициенте полезности +21.

В среднем за матч защитник проводит на льду 21 минуту и 17 секунд. В активе Ксавье 76 силовых приемов и 91 блокированный бросок», – говорится в заявлении минского «Динамо ».

В прошлом сезоне канадец выступал в АХЛ. На его счету 65 матчей и 25 (2+23) очков при полезности +9.