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  • Сергачев о мормонах: «Пьют колу, а кофе – нет, из-за кофеина. Соседям нет 40, а у них уже восемь детей – их сразу приобщают к труду. По воскресеньям все ходят в церковь»
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Сергачев о мормонах: «Пьют колу, а кофе – нет, из-за кофеина. Соседям нет 40, а у них уже восемь детей – их сразу приобщают к труду. По воскресеньям все ходят в церковь»

Михаил Сергачев рассказал об укладе жизни мормонов в Юте.

Они составляют около 60 процентов населения штата. 

– Они не пьют кофе, но пьют содовые – кока-колу и так далее. Кофе не пьют, потому что там кофеин, но в содовых он тоже есть. Мы пытаемся разгадать, зачем они так делают. Нам пытались объяснить, но мы с женой так и не поняли.

Здесь очень много не кофеен, а кафешек, где продают разные лимонады. Кофейни есть, но их меньше, чем в других штатах. Традиция мормонов – собираться всей семьей и что-то делать.

Очень много детей. Нашем соседям нет и 40 лет, а у них уже восемь детей. Старшие дети следят за младшими, еще старшие подрабатывают babysitter (няньками – Спортс’‘).

Тут детей сразу приобщают к труду. По воскресеньям мормоны ходят в церковь. Воскресенье – спокойный день, все в костюмчиках, церкви полные.

– Правда, что каждый мормон жертвует 10% дохода церкви?

– Я тоже такое слышал. У своих друзей не спрашивали, но вроде как это правда, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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