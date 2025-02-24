Сергачев о «Тампе»: «Ожидал, что дадут шанс стать номером один. Но шанс я не получил и задумался: как они мне такие деньги дали, а шанс не дают?»

Михаил Сергачев поделился мыслями о давлении в «Тампе».

В 2022 году хоккеист подписал 8-летний контракт с «Тампой» с зарплатой 8,5 миллиона долларов в год. В 2024 году его обменяли в «Юту».

– Перед сезоном-2023/24 твой агент Дэн Мильштейн сказал: «Цель Сергачева – стать первым защитником «Тампы». Новая цель добавила давления?

– Скорее всего, нет. Готовился так же, все было нормально.

В предыдущем сезоне 64 очка набрал, играл хорошо. Просто я ожидал, что в следующем чемпионате мне дадут шанс стать номером один. Но шанс я не получил и задумался: как они мне такие деньги дали, а шанс не дают?

Шанс – первое большинство, по 25-26 минут на льду. Я ушел в себя, было тяжело играть, плюс мы поменяли немного тактику в обороне. Было тяжело перестроиться, очень много голов пропускали.

Только Кучеров и Хедман, по-моему, в плюсе оказывались, потому что вместе играли, а остальные пропускали и были в минусе. Даже у Стэмкоса «минус 22» набралось в один момент.

Я почувствовал ответственность за то, что мне дали огромные деньги, а я не могу их отработать. На меня это давило.

– Проговаривал это с тренером?

– Мы общались. Джон Купер [тренер «Тампы» – Спортс’’] сказал: «Мне нужно, чтобы ты играл хорошо. Неважно, первое большинство или второе. Просто играй хорошо, чтобы команда побеждала».

Мне было тяжело это понять.

Потому что я максималист: блин, вы мне дали такие огромные деньги и не ставите меня в позиции, где я могу себя проявить. Короче, у меня менталитет был немножко неправильный в тот момент, – сказал в интервью Спортсу’’ защитник «Юты» Михаил Сергачев.

«Тяжело понять: дали огромные деньги, а шанс отработать их не даете». Интервью Михаила Сергачева