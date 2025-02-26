Сергачев об алкоголе в Юте: «В продуктовых нет ничего, кроме пива. Остальное – в спецмагазинах, их всего 6-7 на весь Солт-Лейк-Сити. Там сложно купить вино дороже 100 долларов»

Михаил Сергачев рассказал о ситуации с алкоголем в Юте.

Солт-Лейк-Сити считается столицей мормонов (христианское религиозное течение – Спортс’‘), которые не являются сторонниками употребления спиртных напитков.

«Цены везде одинаковые, но в обычных продуктовых нет ничего, кроме пива. Остальное только в специализированных магазинах, их всего шесть или семь штук на весь Солт-Лейк-Сити.

И алкоголь подороже там будет тяжело найти. К примеру, вино дороже 100 долларов будет сложно купить.

Мы сейчас прилетели в Майами и в шоке, что в продуктовом можно купить вино. Давно такого не видели», – сказал защитник «Юты » Михаил Сергачев .

Сергачев о «Тампе»: «Ожидал, что дадут шанс стать номером один. Но шанс я не получил и задумался: как они мне такие деньги дали, а шанс не дают?»