Владимир Крикунов: «У СКА одна проблема – вратари. Ротенберг определится с голкипером на плей-офф, команда будет играть более ответственно. Забили они больше всех в КХЛ»

Владимир Крикунов считает, что вратарская линия – главная проблема СКА.

25 февраля петербургский клуб дома проиграла «Спартака» со счетом 2:7. Главный тренер СКА Роман Ротенберг в 16-й раз за сезон заменил вратарей по ходу матча.

«Да ничего со СКА не происходит. Посмотрите, сколько голов они забили. Они забили больше всех. У них проблема одна – вратари. Вот и все.

Оборона в прошлой игре тоже подарков надарила, потому что защитники не могут так оставлять шайбу на пятаке, терять около ворот. Защита хромает.

У СКА вратари – молодые парни, у них неустойчивая психология. Они хорошие и перспективные, но пока нестабильны. Они могут выдать суперигру, но могут и что-то сделать на ровном месте.

Перед плей-офф СКА определится с вратарем. Все-таки там их трое, все талантливые. Роман Борисович уже определился, что плей-офф начнет либо Плешков , либо Заврагин . Когда плей-офф начнется, оборона и вратари будут играть более ответственно, все сработает.

Нужно ли СКА побегать и потренироваться с баллонами? Там есть тренер по физподготовке, он за это отвечает. Это надо делать перед плей-офф, сейчас уже некоторые команды начали подготовку», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

Ротенберг о вратарях: «В НХЛ меняют после 2 шайб, такая практика даже на Турнире 4 наций. СКА готовит Плешкова первым номером на плей-офф, но ситуации разные бывают»

СКА пропустил 188 шайб в сезоне КХЛ. Больше только у «Куньлуня» (192) и «Амура» (205)