Владимир Плющев: «2:7 от «Спартака» – удар СКА ниже пояса. Было достаточно много ошибок в обороне»
«Поражение от «Спартака» – удар СКА ниже пояса. Было совершено достаточно много ошибок в обороне. Судя по тому, как «Спартак» выстроил игру, он хорошо изучил соперника. Все-таки четвертый матч между ними в сезоне, теперь у каждого по две победы.
Что касается замен вратарей у СКА, закономерности тут нет, все идет на усмотрение тренера. Насколько он чувствует своего игрока, насколько понимает, что ему пора дать передохнуть. Все интуитивно.
В свое время на чемпионате мира я тоже это делал, но не после ошибки, поскольку на вратарей это влияет психологически, а просто потому, что почувствовал необходимость.
В любом случае каждой команде нужен первый номер, должна быть какая-то опора. Судя по всему, в СКА сейчас ищут вратаря, который будет играть в плей-офф. Пусть и в ущерб результату», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
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