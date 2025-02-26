Владимир Плющев: «2:7 от «Спартака» – удар СКА ниже пояса. Было достаточно много ошибок в обороне»

Владимир Плющев прокомментировал победу «Спартака» над СКА (7:2).

«Поражение от «Спартака » – удар СКА ниже пояса. Было совершено достаточно много ошибок в обороне. Судя по тому, как «Спартак» выстроил игру, он хорошо изучил соперника. Все-таки четвертый матч между ними в сезоне, теперь у каждого по две победы.

Что касается замен вратарей у СКА , закономерности тут нет, все идет на усмотрение тренера. Насколько он чувствует своего игрока, насколько понимает, что ему пора дать передохнуть. Все интуитивно.

В свое время на чемпионате мира я тоже это делал, но не после ошибки, поскольку на вратарей это влияет психологически, а просто потому, что почувствовал необходимость.

В любом случае каждой команде нужен первый номер, должна быть какая-то опора. Судя по всему, в СКА сейчас ищут вратаря, который будет играть в плей-офф. Пусть и в ущерб результату», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.