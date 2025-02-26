Ротенберг о вратарях: «В НХЛ меняют после 2 шайб, такая практика даже на Турнире 4 наций. СКА готовит Плешкова первым номером на плей-офф, но ситуации разные бывают»
СКА проиграл «Спартаку» со счетом 2:7 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг заменил вратаря Артемия Плешкова во втором периоде после 6 пропущенных шайб.
– Плешков будет основным вратарем в плей-офф?
– Зависит от соперника. Мы не меняем вратарей. Если посмотреть на тенденции в мировом хоккее, меняют после двух шайб, даже на Турнире четырех наций. Такая практика существует в НХЛ.
Даже сегодня мы спокойно отнеслись к пропущенным шайбам, но когда стало понятно, что лучше дать ему подготовиться к следующей игре, мы его заменили. Да, мы готовим Артемия первым номером на плей-офф, но бывают разные ситуации.
Главное – сохранить психологию вратарей. Плешков может играть на очень высоком уровне, главное, что он здоров. Но у нас три вратаря, которые могут сыграть, – сказал Ротенберг.
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