Ротенберг об ошибках Карпухина со «Спартаком»: «Я пытался докричаться с лавки: «Спина, спина», но он был далеко, не услышал. Илья не мог видеть игрока, нужно было крикнуть сзади»
Вчера армейцы проиграли красно-белым дома со счетом 2:7.
– Вернусь немножко в хоккей. Хотел вопрос про Илью Карпухина задать. Он сегодня допустил две результативные ошибки. Как вы обычно себя ведете в таких случаях по отношению к хоккеистам? Вы их ругаете, штрафуете или, наоборот, поддерживаете?
– Не бывает ни одной игры без ошибок. Мы находимся уже в преддверии плей-офф. Здесь нам нужно максимально укреплять нашу психологию. Конечно, мы разберем все, улучшим.
Всегда очень много причин, знаете. И с моей стороны будет неправильно публично все рассказывать, наши внутренние вопросы.
А что такое поддержать Карпухина? Ну, когда была вот эта первая ошибка, знаете, там я пытался докричаться с лавки: «Спина, спина», – я пытался, но он же был очень далеко, он меня не услышал просто. Был рядом наш игрок, нападающий.
Вот к вам вопрос, кто виноват, что Карпухин не слышал, и он не мог этого игрока видеть, ему нужно было просто крикнуть сзади – коммуникация.
Это командная работа, команда выигрывает, команда проигрывает. Не надо искать виноватых сейчас, а надо просто улучшить свою игру, разобрать ошибки и готовиться к следующему матчу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг: «Ни один журналист в Петербурге не поддерживает СКА – только критика. В Канаде и США пресса борется за своих. Команду оскорбляют – никто не написал, что это неправильно»
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