Роман Ротенберг: «Президент ФХР, Аркадий Ротенберг, юристы – все работают, чтобы вернуть сборную России на ЧМ и Олимпиаду. Все очень переживают»

Роман Ротенберг высказался о возможном допуске России к Олимпиаде.

– МОК сделал заявление, что надо допускать Россию на зимние Игры в командных видах спорта. Как раз мы утром говорили, насколько вообще дает оптимизм, что буквально каждый час что-то меняется. Вот появилась большая новость, то, что МОК дал такое указание допускать, что все-таки поедем на Олимпиаду в Милан. Это очень важно.

– Федерация хоккея России работает круглосуточно. Все, я знаю, очень переживают, работают круглосуточно. Все юристы, президент федерации, Аркадий Романович Ротенберг – все работают, чтобы вернуть нашу сборную на чемпионаты мира.

Думаю, что этот объем работы и профессионализм дает результат. Делается все возможное, чтобы мы как можно скорее вернулись на Олимпиаду и на чемпионаты мира. Поэтому, дай бог, так все получится.

Но я могу вас заверить, что Федерация хоккея России работает круглосуточно, чтобы вернуть нашу сборную России на чемпионат мира и на Олимпиаду, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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