Роман Ротенберг: «Президент ФХР, Аркадий Ротенберг, юристы – все работают, чтобы вернуть сборную России на ЧМ и Олимпиаду. Все очень переживают»
– МОК сделал заявление, что надо допускать Россию на зимние Игры в командных видах спорта. Как раз мы утром говорили, насколько вообще дает оптимизм, что буквально каждый час что-то меняется. Вот появилась большая новость, то, что МОК дал такое указание допускать, что все-таки поедем на Олимпиаду в Милан. Это очень важно.
– Федерация хоккея России работает круглосуточно. Все, я знаю, очень переживают, работают круглосуточно. Все юристы, президент федерации, Аркадий Романович Ротенберг – все работают, чтобы вернуть нашу сборную на чемпионаты мира.
Думаю, что этот объем работы и профессионализм дает результат. Делается все возможное, чтобы мы как можно скорее вернулись на Олимпиаду и на чемпионаты мира. Поэтому, дай бог, так все получится.
Но я могу вас заверить, что Федерация хоккея России работает круглосуточно, чтобы вернуть нашу сборную России на чемпионат мира и на Олимпиаду, – сказал первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг.
МОК призывает федерации зимних видов допустить россиян и белорусов до квалификации к Олимпиаде-2026 (SVT)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий