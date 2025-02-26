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  • Роман Ротенберг: «Ни один журналист в Петербурге не поддерживает СКА – только критика. В Канаде и США пресса борется за своих. Команду оскорбляют – никто не написал, что это неправильно»
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Роман Ротенберг: «Ни один журналист в Петербурге не поддерживает СКА – только критика. В Канаде и США пресса борется за своих. Команду оскорбляют – никто не написал, что это неправильно»

Роман Ротенберг высказался о критике СКА со стороны прессы из Санкт-Петербурга.

Вчера армейцы проиграли «Спартаку» дома со счетом 2:7.

«Знаете, я вот много раз говорил про нашу прессу в Санкт-Петербурге. Да, бывают сложные ситуации на выезде, нас оскорбляют, но ни один человек из журналистов в Санкт-Петербурге не поддерживает команду.

Поэтому мы вас хотим пригласить на выезд, на Урал мы полетим. Вы прилетайте на Урал, возможно, мы там сможем найти спонсора по билетам. И вы увидите, как это все происходит на выезде, как местные журналисты в Челябинске, Екатеринбурге, Магнитогорске свою команду поддерживают.

У СКА такого вообще нет. Бывает конструктивная критика, но, по сути, команду только критикуют. Она на первом месте идет, Кубок Континента выигрывает два года назад – ее критикуют постоянно. Она проигрывает один матч, проигрывает Кубок Континента, играет в финале Конференции и так далее – только критика. Именно в Санкт-Петербурге.

Надо как-то подумать, как этот подход нам поменять. Потому что другие команды – «Трактор», «Автомобилист» – в других регионах местная пресса всегда только поддерживает.

И в принципе такая практика и в НХЛ. Посмотрите на прессу в Канаде, в США. Местные, наоборот, борются за свою команду. А у нас мы получаем основную критику здесь, в Санкт-Петербурге. Именно от журналистов, которые ни разу не были с нами на выезде, нигде не летали. Они приезжают к нам на арену.

Тут замечательные условия в пресс-центре. Идет коммуникация. Но даже когда нашу команду оскорбляют, ни один журналист в Санкт-Петербурге не написал ни одной заметки, что это неправильно.

Написали только, какой плохой Кузнецов, который бросил щелчком в пустые ворота соперника. Больше ничего», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг о посещаемости СКА: «Спасибо «Газпрому», лично Миллеру. Без инвестиций не было бы дворца, побед, Кубков Гагарина и золота Олимпиады-2018»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
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