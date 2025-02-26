Ротенберг о слухах про уход Миллера из «Газпрома»: «Не питайтесь птичьим пометом, как сказал Медведев. Очень много фэйк-ньюс, утки везде»
– Говорят, Алексей Борисович [Миллер] уходит из «Газпрома».
– Это утка?
– Так пишут, ссылаясь на источники.
– Дай бог здоровья Алексею Борисовичу, и здесь не мое дело это комментировать, но я только хочу поддержать, что о нас очень много пишут постоянно, причем очень много фэйк-ньюс.
Как говорится, утки везде. И это во многом благодаря в том числе нашим журналистам в Санкт-Петербурге, которые подхватывают утки, не проверяют источники.
Знаете, как на заборе написано – вот можно написать все что угодно. Здесь выйти и написать на заборе, как раньше это было. Но если на каждом заборе это написать, это правда разве? Если на каждом заборе это написано – это неправда. Надо проверить источник.
И как там сказал Александр Иванович Медведев про какого-то Перейру? Там были какие-то слухи, он как-то красиво сказал, кто помнит? Не питайтесь птичьим пометом, да. Повторю слова Александра Ивановича. Обратитесь в официальные источники «Газпрома», пожалуйста, в пресс-службу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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