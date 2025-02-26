Ротенберг о слухах про уход Миллера из «Газпрома»: «Не питайтесь птичьим пометом, как сказал Медведев. Очень много фэйк-ньюс, утки везде»

Роман Ротенберг высказался о слухах про уход Алексея Миллера из «Газпрома».

– Говорят, Алексей Борисович [Миллер] уходит из «Газпрома».

– Это утка?

– Так пишут, ссылаясь на источники.

– Дай бог здоровья Алексею Борисовичу, и здесь не мое дело это комментировать, но я только хочу поддержать, что о нас очень много пишут постоянно, причем очень много фэйк-ньюс.

Как говорится, утки везде. И это во многом благодаря в том числе нашим журналистам в Санкт-Петербурге, которые подхватывают утки, не проверяют источники.

Знаете, как на заборе написано – вот можно написать все что угодно. Здесь выйти и написать на заборе, как раньше это было. Но если на каждом заборе это написать, это правда разве? Если на каждом заборе это написано – это неправда. Надо проверить источник.

И как там сказал Александр Иванович Медведев про какого-то Перейру? Там были какие-то слухи, он как-то красиво сказал , кто помнит? Не питайтесь птичьим пометом, да. Повторю слова Александра Ивановича. Обратитесь в официальные источники «Газпрома», пожалуйста, в пресс-службу, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .