Ротенберг о посещаемости СКА: «Спасибо «Газпрому», лично Миллеру. Без инвестиций не было бы дворца, побед, Кубков Гагарина и золота Олимпиады-2018»

Роман Ротенберг высказался о посещаемости домашних матчей СКА.

– Вы уже упомянули о новом рекорде посещаемости домашних матчей СКА. Полмиллиона зрителей, цифра весьма солидная. Как получилось влюбить Санкт-Петербург в хоккей? В чем секрет? Ведь свежи еще в памяти воспоминания, когда в «Юбилейном» были полупустые трибуны.

– Традиционно в советское время у СКА очень много было болельщиков. На Ждановке, в «Юбилейном». Команду очень любили всегда. Где-то знамя перехватил «Зенит» в свое время, выиграл чемпионат России. И где-то, наверное, все-таки отсутствие стабильного финансирования повлияло.

Наверное, в советское время, в конце 90-х годов, как и во всех других хоккейных клубах, была такая ситуация. Наверное, мы потеряли где-то свою аудиторию в тот момент. Были великие игроки здесь: Дроздецкий, Касатонов, Гусаров, играли здесь, в Ленинграде. Другие великие игроки, которые выиграли бронзу чемпионата СССР здесь. Мы это ценим. Очень благодарны нашим ветеранам и всем тем болельщикам.

Когда мы начали, я прилетал в Санкт-Петербург. Работал консультантом Александра Медведева, это был еще сезон Суперлиги… Я помню с детства – всегда в Ленинграде любили хоккей и ценили игроков. И поэтому было обидно, что нет такой энергетики вокруг команды.

В 2011 году посчастливилось, меня взяли на работу в СКА . С этого года все, что я видел в мире, весь мой опыт, весь опыт всей команды – потому что у нас сильная команда сотрудников, менеджеров, это только командная работа – мы начали с того дня вкалывать, как надо на льду вкалывать каждому. Начали просто вкалывать, искать болельщиков, искать возможности создавать эту аудиторию, менять все подходы.

По сути, все поменяли. Где-то, понятно, что рисковали, потому что многие были недовольны переменами. Но потом мы уже видели, полные трибуны, 2012-2013 год, полные трибуны. Осталось только выиграть Кубок Гагарина, чтобы закрепить этот успех. Дальше была проделана огромная работа, чтобы выиграть Кубок Гагарина.

Я думаю, что с этого момента мы стали хоккейным клубом номер один в России, даже в Европе. Выше Ледового дворца по посещаемости был только Минск, потому что у них больше арена. Но мы заполняли трибуны на 100 процентов.

Я никогда не забуду, когда на финал с «Ак Барсом» у нас было 300 тысяч заявок на эту игру. 300 тысяч заявок в интернете. Такую популярность мы набрали тогда. И тогда как раз задумались, что надо все-таки строить новый дворец, потому что у нас уже ограничены возможности.

Другие клубы тоже сейчас нас догоняют по многим показателям. Это хорошо, что хоккей развивается. А то, что мы полмиллиона собрали уже сейчас – это только начало. В этом сезоне, я думаю, что мы можем еще собрать. У нас четыре домашних игры в регулярке, еще огромное количество игр может быть в плей-офф.

Надо поблагодарить здесь, потому что я говорил про финансирование, конечно, нужно поблагодарить ПАО «Газпром », лично Алексея Борисовича Миллера, все руководство «Газпрома». Они дали нам возможность добиться этих рекордов.

Без инвестиций это было бы никак невозможно, какие бы мы ни были. Мы здесь, скажем так, исполнители. Спасибо за доверие и за эту возможность, потому что без инвестиций не было бы этого дворца, не было бы столько болельщиков, не было бы побед, не было бы Кубков Гагарина, Кубков Харламова и олимпийского золота в 2018 году, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

510 166 болельщиков посетили домашние матчи СКА в этом сезоне КХЛ