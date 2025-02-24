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  • Сергачев о Юте: «Все соседи – мормоны. Дружелюбные. Один помогает следить за курицами и кроликами. Я купил 17 птенцов, сейчас несут яйца. Хотели козу взять, но решили, что с ней забот много»
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Сергачев о Юте: «Все соседи – мормоны. Дружелюбные. Один помогает следить за курицами и кроликами. Я купил 17 птенцов, сейчас несут яйца. Хотели козу взять, но решили, что с ней забот много»

Михаил Сергачев поделился впечатлениями от жизни в Юте.

– В Юте ты поселился у горного хребта Уосатч. Почему там?

– Не камень в огород Солт-Лейк-Сити, но жилья здесь – нового и подходящего для семьи – очень мало. Нашли только один дом, который нас устроил, и купили его. 

– Впечатления от мормонов?

– У нас все соседи, по-моему, мормоны. Очень приятные. Воспитанные, дружелюбные – даже очень, я и не привык к такому. В Тампе тоже хорошие люди жили по соседству, но не настолько пытались помочь и освоиться. 

– А в Солт-Лейк-Сити как?

– Только заехал, соседи сразу написали: давай поможем вещи разобрать. Еще испекли хлеб и принесли нам – с джемом и фруктами. Welcome, так сказать. Один сосед помогает нам следить за курицами и кроликами. 

– Откуда они у вас?

– Мое детище. Купил 17 птенцов, вырастил, сейчас несут яйца. Просто в доме был курятник, не хотелось, чтобы простаивал. Теперь слежу за курицами, убираю. Когда меня нет, жена помогает, но больше всех этим увлечен именно я. Напоминает детство, когда ездил к бабушке в деревню под Воронежем. 

В Юте мы вообще хотели козу взять, но решили, что с ней забот будет много, не готовы пока. А курицы в принципе легкие, да и не бегают по двору, у них огороженное пространство. 

– Сын – Федор Михайлович – разделяет твое увлечение?

– Конечно, особенно когда птенцы совсем маленькие были. Он постоянно подходил, водички подливал. Сейчас курицы чуть агрессивные, могут клюнуть, поэтому он их немного боится, но все равно ходит со мной кормить, яйца собирает. Правда, играться с кроликами сыну больше нравится. У них во дворе загон с домиком. 

– Сам его оборудовал?

– Нет. Дети предыдущего владельца дома выращивали кроликов, все для них построили, так что и мы решили – почему бы не завести парочку. 

– В Юте не хватает чего-то, к чему привык к Тампе?

– Нет, в Юте есть все и даже больше. По друзьям из Тампы скучаю, но по городу – абсолютно нет, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев в интервью Спортсу”.

«Тяжело понять: дали огромные деньги, а шанс отработать их не даете». Интервью Михаила Сергачева

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoМихаил Сергачев
logoЮта
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