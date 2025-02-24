Сергачев о визите в Белый дом: «Я был шокирован. Байден – вполне адекватный дед, истории травил. Видишь по телевизору, что он падает, запинается, а тут сидит и нормально разговаривает»
Михаил Сергачев поделился впечатлениями от встречи с Джо Байденом.
Защитник посещал Белый дом после победы в Кубке Стэнли в составе «Тампы».
– Чем запомнился поход в Белый дом весной 2022-го?
– Джо Байден пригласил нас к себе в офис. Сидел и рассказывал, как он играл в американский футбол в колледже. Истории травил.
Я был немножко шокирован. Видишь по телевизору, что он где-то падает, запинается, а тут сидит и нормально разговаривает. Вполне адекватный дед. Голова вроде на месте.
В целом, интересно было побывать в Белом доме. Посмотреть на все эти секретные службы, как они работают в очках и наушниках. Ну, чисто американцы, фэбээровцы. Прикольно, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев в интервью Спортсу”.
«Тяжело понять: дали огромные деньги, а шанс отработать их не даете». Интервью Михаила Сергачева
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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