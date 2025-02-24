Сергачев о книгах: «Отцы и дети» – классная. «Братьев Карамазовых» еще раз прочитал бы. Достоевский очень понравился, слог интересный»
– Летом 2024-го ты подарил много книг Центральной городской библиотеке Нижнекамска. Как их отбирал?
– Спросили в библиотеке, чего не хватает. Они прислали список, и мы добавили от себя хоккейные, спортивные книги, развивалки. Может, воспитанники «Нефтехимика» придут, почитают.
– Как ты несколько лет назад увлекся чтением?
– Это уже после коронавирусной паузы. Был, как сейчас, февральский перерыв, мы с женой полетели в Майами, и я заскучал на лежаке. Все соцсети, весь ютуб просмотрел и понял, что тупею.
Взял первую попавшуюся книгу – про спортивное питание. Затянуло, понравилось. Использовал какие-то штуки из книги и похудел. Причем прилично. В середине сезона пришел в нормальную форму.
С того момента взялся за школьную программу, потому что раньше особо не до книг было. Стал читать классику, спортивные, мотивационные книги и до сих пор этим занимаюсь.
– Есть книга, которую хочется перечитать?
– «Отцы и дети» – классная. «Братьев Карамазовых» еще раз прочитал бы. Там интересно про внутренние – нездоровые – отношения внутри семьи: три брата по-разному верят в Бога, по-разному относятся к отцу. Плюс – детективная завязка, размышления о религии.
Достоевский мне очень понравился. Слог такой интересный: не похож на то, что я читал раньше, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев в интервью Спортсу”.
«Тяжело понять: дали огромные деньги, а шанс отработать их не даете». Интервью Михаила Сергачева
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