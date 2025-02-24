Сергачев о книгах: «Отцы и дети» – классная. «Братьев Карамазовых» еще раз прочитал бы. Достоевский очень понравился, слог интересный»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал, как увлекся чтением.

– Летом 2024-го ты подарил много книг Центральной городской библиотеке Нижнекамска. Как их отбирал?

– Спросили в библиотеке, чего не хватает. Они прислали список, и мы добавили от себя хоккейные, спортивные книги, развивалки. Может, воспитанники «Нефтехимика » придут, почитают.

– Как ты несколько лет назад увлекся чтением?

– Это уже после коронавирусной паузы. Был, как сейчас, февральский перерыв, мы с женой полетели в Майами, и я заскучал на лежаке. Все соцсети, весь ютуб просмотрел и понял, что тупею.

Взял первую попавшуюся книгу – про спортивное питание. Затянуло, понравилось. Использовал какие-то штуки из книги и похудел. Причем прилично. В середине сезона пришел в нормальную форму.

С того момента взялся за школьную программу, потому что раньше особо не до книг было. Стал читать классику, спортивные, мотивационные книги и до сих пор этим занимаюсь.

– Есть книга, которую хочется перечитать?

– «Отцы и дети» – классная. «Братьев Карамазовых» еще раз прочитал бы. Там интересно про внутренние – нездоровые – отношения внутри семьи: три брата по-разному верят в Бога, по-разному относятся к отцу. Плюс – детективная завязка, размышления о религии.

Достоевский мне очень понравился. Слог такой интересный: не похож на то, что я читал раньше, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев в интервью Спортсу”.

«Тяжело понять: дали огромные деньги, а шанс отработать их не даете». Интервью Михаила Сергачева