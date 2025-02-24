  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергачев о книгах: «Отцы и дети» – классная. «Братьев Карамазовых» еще раз прочитал бы. Достоевский очень понравился, слог интересный»
27

Сергачев о книгах: «Отцы и дети» – классная. «Братьев Карамазовых» еще раз прочитал бы. Достоевский очень понравился, слог интересный»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев рассказал, как увлекся чтением.

– Летом 2024-го ты подарил много книг Центральной городской библиотеке Нижнекамска. Как их отбирал?

– Спросили в библиотеке, чего не хватает. Они прислали список, и мы добавили от себя хоккейные, спортивные книги, развивалки. Может, воспитанники «Нефтехимика» придут, почитают.

– Как ты несколько лет назад увлекся чтением?

– Это уже после коронавирусной паузы. Был, как сейчас, февральский перерыв, мы с женой полетели в Майами, и я заскучал на лежаке. Все соцсети, весь ютуб просмотрел и понял, что тупею. 

Взял первую попавшуюся книгу – про спортивное питание. Затянуло, понравилось. Использовал какие-то штуки из книги и похудел. Причем прилично. В середине сезона пришел в нормальную форму. 

С того момента взялся за школьную программу, потому что раньше особо не до книг было. Стал читать классику, спортивные, мотивационные книги и до сих пор этим занимаюсь. 

– Есть книга, которую хочется перечитать?

– «Отцы и дети» – классная. «Братьев Карамазовых» еще раз прочитал бы. Там интересно про внутренние – нездоровые – отношения внутри семьи: три брата по-разному верят в Бога, по-разному относятся к отцу. Плюс – детективная завязка, размышления о религии. 

Достоевский мне очень понравился. Слог такой интересный: не похож на то, что я читал раньше, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев в интервью Спортсу”.

«Тяжело понять: дали огромные деньги, а шанс отработать их не даете». Интервью Михаила Сергачева

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoМихаил Сергачев
logoЮта
logoНХЛ
logoНефтехимик
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергачев о Юте: «Все соседи – мормоны. Дружелюбные. Один помогает следить за курицами и кроликами. Я купил 17 птенцов, сейчас несут яйца. Хотели козу взять, но решили, что с ней забот много»
12сегодня, 10:54
Сергачев о визите в Белый дом: «Я был шокирован. Байден – вполне адекватный дед, истории травил. Видишь по телевизору, что он падает, запинается, а тут сидит и нормально разговаривает»
16сегодня, 09:54
Сергачев о Никишине: «В НХЛ чуть другая игра, организация, иные команды. Ему главное – нормально перестроиться и делать то же самое, что в КХЛ»
21 февраля, 09:45
Главные новости
Черкас о вратарях СКА: «Они должны играть стабильнее. Голкипер должен не только «свои» шайбы ловить, но еще выручать. Это не всегда получается»
214 минут назад
Фетисов о возможности снятия американских санкций: «Рано или поздно это закончится, надеюсь. Хотелось бы, чтобы две великие страны положили конец санкционному беспределу»
1931 минуту назад
Ротенберг о России на международной арене: «Хотим вернуться как можно быстрее. Это могут быть Абу-Даби, Дубай – можно любые варианты обсуждать»
2041 минуту назад
«Металлург» вышел в плей-офф КХЛ после победы над «Северсталью». Команда Разина идет 5-й на Востоке
553 минуты назад
КХЛ. «Куньлунь» в гостях у «Сочи», «Металлург» обыграл «Северсталь», «Автомобилист» победил «Витязь», «Сибирь» пропустила 5 голов от «Адмирала»
10154 минуты назадLive
Епанчинцев о 2-м голе «Адмирала»: «Когда шайба покидает площадку, это остановка? Cудьи не увидели момент, не посмотрели повтор. Но от лидеров «Сибири» хотелось больше – микроматч 0:4»
4сегодня, 16:17
Джош Ливо: «Мне нравится русская культура – реальность превзошла ожидания. Если меня кто-то спрашивает, то рекомендую обязательно ехать в КХЛ»
1сегодня, 15:49
Депутат Журова: «Даже Трамп следит за Овечкиным и уточняет, сколько шайб ему осталось. Вся команда заинтересована в том, чтобы их капитан вошел в историю хоккея»
11сегодня, 15:31
НХЛ. «Виннипег» примет «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» против «Вегаса»
сегодня, 15:17
«Автомобилист» впервые сыграет на новой 12-тысячной арене 10 марта – против ЦСКА. Клуб подтвердил
9сегодня, 15:06
Ко всем новостям
Последние новости
Ткачак еще сыграет за «Флориду» в этом сезоне, объявил Морис. Сообщалось, что форвард может пропустить остаток сезона из-за травмы
1сегодня, 16:03
Хоккеист Даниил Сероух снялся в новом сезоне «Мажора»
сегодня, 13:40
«Юта» поместила Вялимяки на драфт отказов. У клуба после травм вернулись защитники Марино и Дурзи
1сегодня, 13:37
Сушинский о плотности в таблице Запада: «Потолок зарплат сделал дело. Легких соперников в любом случае не будет, даже в первом раунде»
1сегодня, 13:15
Дэйли о хет-трике Овечкина: «Впечатляющий перформанс. Меня больше не удивляет ничего из того, что делает Алекс»
2сегодня, 12:36
Третьяк посетил космодром «Восточный». Глава ФХР открыл товарищеский матч с участием жителей закрытого города Циолковский
сегодня, 11:17Фото
Кожевников о хет-трике Овечкина: «Это стиль Саши – ставить всех на уши. Он величайший из великих. Будем надеяться, что рекорд Гретцки удастся побить уже в этом сезоне»
3сегодня, 08:59
Овечкин про 15 голов «Вашингтона» в 2 последних матчах: «Мы все играем друг за друга, выполняем установку»
1сегодня, 08:29
Салливан после 3:5 от «Рейнджерс»: «Мы понимаем, где находится «Питтсбург». Будем биться до самого конца. Это не мрак и погибель»
4сегодня, 07:15
Сыновья Овечкина сделали фото с Макдэвидом
16сегодня, 07:00Фото