Овечкин о повторении рекорда Ягра по победным голам: «Командная заслуга. Меня выводят на бросок, на позицию, когда нужно завершать»

Александр Овечкин прокомментировал свой результат по победным голам в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном» (7:3). В активе 39-летнего хоккеиста теперь 135 победных шайб в лиге. Он повторил достижение Яромира Ягра (135), разделив с ним 1-е место по числу решающих шайб в истории НХЛ .

– Ваш второй гол в матче с «Эдмонтоном» стал победным для команды, и вы повторили рекорд Яромира Ягра по количеству решающих шайб. Насколько для вас важно такое достижение?

– Каждое достижение – это труд. Этот рекорд больше говорит о командном труде, потому что меня выводят на бросок, выводят на позицию, когда нужно завершать. Поэтому здесь командная заслуга, – сказал капитан «Вашингтона ».