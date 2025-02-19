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  • Овечкин – 2-й в топ-25 игроков НХЛ за 25 лет по версии Daily Faceoff, Кросби – 1-й, Малкин – 6-й, Кучеров – 7-й, Дацюк – 20-й, Василевский – 22-й
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Овечкин – 2-й в топ-25 игроков НХЛ за 25 лет по версии Daily Faceoff, Кросби – 1-й, Малкин – 6-й, Кучеров – 7-й, Дацюк – 20-й, Василевский – 22-й

Александр Овечкин занял 2-е место в топ-25 игроков за последние 25 лет.

Daily Faceoff составил рейтинг из 25 лучших игроков НХЛ за последние 25 лет.

В голосовании приняли участие 9 журналистов издания, каждый из которых составил свой список из 25 лучших игроков. После этого результаты суммировались: за 1-е место начислялось 25 баллов, за 2-е место – 24 и так далее.

Рейтинг возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби

1. Сидни Кросби (играет за «Питтсбург»)

2. Александр ОвечкинВашингтон»)

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

4. Никлас Лидстрем

5. Патрик Кэйн («Детройт»)

6. Евгений Малкин («Питтсбург»)

7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

8. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

9. Мартин Бродер

10. Джо Торнтон

11. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

12. Здено Хара

13. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

14. Патрис Бержерон

15. Хенрик Лундквист

16. Яромир Ягр

17. Крис Пронгер

18. Остон Мэттьюс («Торонто»)

19. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»)

20. Павел Дацюк

21. Джером Игинла

22. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

23. Эрик Карлссон («Питтсбург»)

24. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

25. Дрю Даути («Лос-Анджелес»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoАлександр Овечкин
logoЯромир Ягр
logoЕвгений Малкин
logoНиклас Лидстрем
logoПиттсбург
logoДетройт
logoВиктор Хедман
logoНикита Кучеров
logoАндрей Василевский
logoДжером Игинла
logoКоннор Макдэвид
logoСент-Луис
logoБостон
рейтинги
logoХенрик Лундквист
logoДжо Торнтон
logoСтивен Стэмкос
logoТоронто
logoПатрис Бержерон
logoСан-Хосе
logoЛеон Драйзайтль
logoКалгари
logoМартин Бродер
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoАнже Копитар
logoЗдено Хара
logoЭдмонтон
logoВашингтон
logoНэтан Маккиннон
logoКрис Пронгер
logoЛос-Анджелес
logoЭрик Карлссон
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoПатрик Кэйн
logoРейнджерс
logoНью-Джерси
logoОстон Мэттьюс
logoПавел Дацюк
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