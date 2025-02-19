Александр Овечкин занял 2-е место в топ-25 игроков за последние 25 лет.

Daily Faceoff составил рейтинг из 25 лучших игроков НХЛ за последние 25 лет.

В голосовании приняли участие 9 журналистов издания, каждый из которых составил свой список из 25 лучших игроков. После этого результаты суммировались: за 1-е место начислялось 25 баллов, за 2-е место – 24 и так далее.

Рейтинг возглавил капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби .

1. Сидни Кросби (играет за «Питтсбург»)

2. Александр Овечкин («Вашингтон»)

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

4. Никлас Лидстрем

5. Патрик Кэйн («Детройт»)

6. Евгений Малкин («Питтсбург»)

7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

8. Нэтан Маккиннон («Колорадо»)

9. Мартин Бродер

10. Джо Торнтон

11. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

12. Здено Хара

13. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»)

14. Патрис Бержерон

15. Хенрик Лундквист

16. Яромир Ягр

17. Крис Пронгер

18. Остон Мэттьюс («Торонто»)

19. Стивен Стэмкос («Нэшвилл»)

20. Павел Дацюк

21. Джером Игинла

22. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

23. Эрик Карлссон («Питтсбург»)

24. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

25. Дрю Даути («Лос-Анджелес»).