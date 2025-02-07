Овечкин набрал 1590-е очко в НХЛ и делит с Эспозито 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю. До идущего 10-м Сакика – 51 балл

Александр Овечкин набрал 1590-е очко в НХЛ и догнал Фила Эспозито.

Капитан «Вашингтона » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3).

На счету 39-летнего россиянина стало 40 (26+14) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «+18».

За карьеру в рамках регулярок – 1590 (879+711) баллов в 1464 играх. Александр догнал Фила Эспозито (1590 в 1282) в списке лучших бомбардиров в истории лиги и делит с ним 11-е место.

В топ-10 входят Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915), Сидни Кросби («Питтсбург», 1654 в 1327) и Джо Сакик (1641 в 1378).

Овечкин забил 879-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 15 шайб