Овечкин набрал 1590-е очко в НХЛ и делит с Эспозито 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю. До идущего 10-м Сакика – 51 балл
Александр Овечкин набрал 1590-е очко в НХЛ и догнал Фила Эспозито.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:3).
На счету 39-летнего россиянина стало 40 (26+14) очков в 38 играх в текущем сезоне при полезности «+18».
За карьеру в рамках регулярок – 1590 (879+711) баллов в 1464 играх. Александр догнал Фила Эспозито (1590 в 1282) в списке лучших бомбардиров в истории лиги и делит с ним 11-е место.
В топ-10 входят Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514), Марио Лемье (1723 в 915), Сидни Кросби («Питтсбург», 1654 в 1327) и Джо Сакик (1641 в 1378).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Quant Hockey
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