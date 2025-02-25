Андрей Назаров высказался о КХЛ и коллаборации президентов России и США.

«Сегодня нас снова ждут топовые матчи в регулярном чемпионате КХЛ. Идет активная подготовка к плей-офф, осталось совсем немного встреч.

Ожидаю, что в концовке регулярки многие тренеры, чьи команды точно попадают в топ-4, будут наигрывать различные сочетания для дальнейшего использования их в розыгрыше Кубка Гагарина.

Как и обычно, важную роль будут играть вратари – без их уверенных действий до главного трофея не добраться.

Мы видим, что геополитическая коллаборация президентов двух великих держав – России и США – выходит на небывалый уровень в нынешнем столетии и является главным образующим эпохи.

Мы все становимся свидетелями, как два сильных игрока разбираются с порядком во всем мире. Ну а слабый, как мы уже отмечали, кладет голову на стол. Так было всегда. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.