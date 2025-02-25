Андрей Назаров: «Коллаборация президентов России и США является главным образующим эпохи. Мы становимся свидетелями, как два сильных игрока разбираются с порядком в мире»
«Сегодня нас снова ждут топовые матчи в регулярном чемпионате КХЛ. Идет активная подготовка к плей-офф, осталось совсем немного встреч.
Ожидаю, что в концовке регулярки многие тренеры, чьи команды точно попадают в топ-4, будут наигрывать различные сочетания для дальнейшего использования их в розыгрыше Кубка Гагарина.
Как и обычно, важную роль будут играть вратари – без их уверенных действий до главного трофея не добраться.
Мы видим, что геополитическая коллаборация президентов двух великих держав – России и США – выходит на небывалый уровень в нынешнем столетии и является главным образующим эпохи.
Мы все становимся свидетелями, как два сильных игрока разбираются с порядком во всем мире. Ну а слабый, как мы уже отмечали, кладет голову на стол. Так было всегда. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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