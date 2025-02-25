Шуми Бабаев: «СКА сделал ставку на молодых вратарей. Не каждый генменеджер и тренер пойдет на это. Но они идут с этим и не плачут, просто работают»

Шуми Бабаев считает, что СКА не хватает дисциплины при игре в обороне.

«СКА не хватает дисциплины в игре в обороне. Если команда наладит игру в защите, появится дисциплина, и игроки будут делать то, что от них требуется в этот момент на льду.

Я не знаю, как там строится процесс, и не хочу в это вдаваться. Я говорю о том, какие моменты вижу и что надо улучшить. А в нападении СКА может забить столько, сколько хочет, только осталось наладить оборону.

В СКА сделали ставку на молодых вратарей, и не каждый генеральный менеджер и тренер пойдет на это. Но они с этим идут и не плачут. В СКА не говорят, что у них молодые вратари и поэтому проигрывают. Они просто работают, и до плей-офф времени много и все еще может поменяться.

Вообще я пока не вижу команд, которые можно было назвать фаворитами Кубка Гагарина», – сказал агент Шуми Бабаев .