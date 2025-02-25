«Салават» объявил о 2-летнем контракте с Ливо
«Салават» официально объявил о продлении контракта с Джошем Ливо.
Срок нового соглашения рассчитан на 2 года.
«Ливо выступает за уфимский клуб с сентября 2023 года. На счету 31-летнего канадца 112 (60+52) очков в 98 матчах. В сезоне-2024/25 Ливо стал первым в истории КХЛ игроком, сделавшим 4 хет-трика за один регулярный чемпионат.
Также Джошуа обновил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за «Салават Юлаев» в одном сезоне», – говорится на сайте клуба.
Ливо о продлении контракта с «Салаватом»: «Какой смысл что-то менять, если тебя все устраивает? Руководство клуба пошло на мои условия, в приоритете было 2-летнее соглашение»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Салавата Юлаева»
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