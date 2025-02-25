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  • Якупов о питании: «Немет возил свою воду и приправы в поездки. Они с Рантаненом спорили чуть ли не до драки. Патрик говорил, что его вода полезнее обычной»
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Якупов о питании: «Немет возил свою воду и приправы в поездки. Они с Рантаненом спорили чуть ли не до драки. Патрик говорил, что его вода полезнее обычной»

Наиль Якупов рассказал об отношении Патрика Немета к питанию.

– Можете назвать хоккеиста с самым правильным отношением к делу на ваших глазах?

– Правильное отношение к делу и результат – разные вещи. Знаю людей, которые сходят с ума по этому, но толку никакого. Только, может быть, для здоровья.

Из тех, кого я знаю, – Гриша Панин. От некоторых продуктов он давно отказался. Его форме позавидует любой игрок. Таких торсов я не видел.

В «Колорадо» я играл с шведским защитником Патриком Неметом. Это человек с самым продвинутым подходом к питанию. Он возил в поездки свою воду, приправы, добавки к еде. Не ел глютен, не пил газировку.

В большом рюкзаке, который он брал с собой, помещались завтрак, обед и ужин, а еще какие-то добавки. Представляете, он возил с собой воду!

– Где он ее брал?

– Заказывал. В телефоне даже фотография есть, как к нему домой приехала большая фура. Видимо, привезли на год вперед, чтобы постоянно не заказывать. Полный гараж с водой был.

– Немет объяснял, чем плоха обычная вода?

– Они по этому поводу спорили с Рантаненом. Микко – один из тех, кто пил много воды. И Немет говорил ему, что вода, которую пьет он, полезнее, чем обычная. А Рантанен считал полезной любую воду. В смехотворной форме спорили чуть ли не до драки.

После Рантанена, кстати, я начал пить много воды. Микко выпивал по 4,5 литра в день, не считая тренировочного процесса. Вода была у него везде: в машине, в комнате, в игровом зале, – сказал нападающий «Авангарда» Наиль Якупов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНаиль Якупов
logoСалават Юлаев
logoКолорадо
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ЗОЖ
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