Бабаев про слова Ротенберга о том, что СМИ заливают Кузнецова помоями: «Поливают самого топового игрока. Половина мнений заказная, это проплаченные комментарии»

Шуми Бабаев высказался о критике в адрес Евгения Кузнецова в СМИ.

– Вы согласны со словами Романа Ротенберга, что Евгения Кузнецова «представители СМИ заливают помоями»?

– Конечно, находят самого топового игрока и поливают. Половина мнений этих журналистов заказная, они высказывают мнение определенного круга лиц. Это проплаченные комментарии.

– Потому что Кузнецов играет в СКА?

– Не только потому, что он игрок СКА, и не только потому, что СКА сумел получить его в состав. Потому что Евгений Кузнецов – это все равно другой игрок. Если мы смотрим матчи, где он в хорошей форме, то мы понимаем, что это другой уровень, по сравнению с другими игроками.

Поэтому этим генеральным менеджерам невыгодно, чтобы их хоккеисты оказывались одновременно на льду с такими игроками, как Кузнецов. У нас не один он высокого уровня, и мы сразу видим большую пропасть. Поэтому выгодно говорить, что им переплатили.

Вот Ливо подписал новый контракт с «Салаватом Юлаевым » и начали говорить, что он переплаченный игрок. Мы уже годами привыкли, что так говорят, – сказал агент Шуми Бабаев , представляющий интересы Кузнецова.

Кузнецов и Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ по версии генменеджеров клубов. Радулов и Ткачев из «Авангарда» получили по 1 голосу