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  • Ротенберг о шайбе Кузнецова «Северстали» в пустые: «Каждый день СМИ заливают его помоями, всю игру оскорбляют трибуны. Он ответил. СКА оскорбляют, ни один журналист не написал заметку в защиту»
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Ротенберг о шайбе Кузнецова «Северстали» в пустые: «Каждый день СМИ заливают его помоями, всю игру оскорбляют трибуны. Он ответил. СКА оскорбляют, ни один журналист не написал заметку в защиту»

Роман Ротенберг оценил гол Евгения Кузнецова «Северстали» в пустые ворота.

Ранее СКА одержал победу в Череповце со счетом 5:3. Последний гол в матче на 60-й минуте забил Евгений Кузнецов – в пустые ворота мощным броском с замаха. 

– В матче против «Северстали» Кузнецов забил щелчком в пустые ворота. Как интерпретируете жест Евгения?

– Вы слышали, что кричали трибуны всю игру? Что важнее – кричать или забивать? Сколько его критикуют? Он вернулся из Америки. Каждый день представители СМИ его заливают помоями. Кузнецов это не заслужил.

Не так просто адаптироваться в КХЛ после НХЛ. В Череповце, наверное, он сыграл лучшую игру в сезоне. Возможно, он должен стремиться сдерживать свои эмоции.

Не так просто выдержать такую провокацию, когда тебя всю игру громко оскорбляют. Он ответил этой шайбой. Считаю, что, наверное, это было лишним. Надо было сыграть так, чтобы не вызывать такой резонанс. Но это Кузнецов. Я хочу его только поддержать в этой ситуации.

Нас каждый день обсуждают. К сожалению, на матче в Череповце был лишь один журналист. На следующую игру в Череповце мы вас, журналистов, приглашаем.

Найдем спонсора, чтобы вы сами слышали, как все трибуны оскорбляют СКА – и никто не реагирует, и обсуждают только щелчок Кузнецова. Ни один журналист из Санкт‑Петербурга не написал заметку в защиту СКА, – сказал главный тренер СКА после поражения от «Куньлуня» (4:6). 

Кузнецов выложил кадр со своим голом «Северстали» в пустые ворота с замаха

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoКуньлунь Ред Стар
logoМатч ТВ
logoРоман Ротенберг
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