Ротенберг о СКА: «Наши матчи – самые просматриваемые на Кинопоиске. Хейтеры, которые у нас есть, должны заставить наших хоккеистов лучше играть»

Роман Ротенберг сказал, что СКА является самым популярным клубом КХЛ.

– В анонимном опросе руководителей клубов Кузнецова назвали одновременно и самым техничным игроком лиги, и самым переоцененным. Понятно, что Евгений довольно техничный игрок, но самый техничный в лиге – насколько это правда?

– Хочу сказать, что для нас это хорошо, когда каждую ошибку нашего игрока, каждую ошибку наших вратарей, защитников, нападающих разбирают под микроскопом. Это хорошо, что за нами следят. Значит, у нас самые высокие рейтинги в лиге.

Вы, кстати, можете телевизионные рейтинги посмотреть: матчи СКА – самые просматриваемые на Кинопоиске. Об этом тоже никто не говорит. Представители СМИ в Санкт-Петербурге хорошее почему-то забывают сразу, что у СКА есть рейтинг телевизионный. Нас обсуждают, это хорошо, но надо искать всегда позитивные моменты.

Что касается Кузнецова, наверное, нет смысла сейчас обсуждать техничный он, не техничный. Давайте поговорим в конце сезона. Обсудим каждого игрока и подведем какие-то итоги. Сейчас, я думаю, что это пустая трата времени.

О нем пишут – это здорово. Я благодарен каждому, кто о нем пишет, разбирает, критикует даже, да. И, наверное, эти хейтеры, которые есть у СКА, должны заставить наших хоккеистов лучше играть. Это факт. Судя по тому, что происходило в Череповце. Такого не было никогда. Когда кричали всю игру, оскорбляли. И это была наша лучшая игра в сезоне. Поэтому, когда у команды нет болельщиков, хейтеров... – сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Куньлунем » (4:6).

Ротенберг принимает подарки и много говорит – о себе, трибунах, Кузнецове. Все это уводит от главного