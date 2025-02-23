Кузнецов о 4:6 от «Куньлуня»: «СКА надо четче играть в обороне. Как только это исправим, будем двигаться вперед»

Евгений Кузнецов высказался о поражении СКА от «Куньлуня» (4:6).

Нападающий провел на площадке 24 минуты и 13 секунд, отметившись 2 передачами.

«Дали сопернику создать много моментов, надо четче играть в обороне. Как только это исправим, будем двигаться вперед.

В третьем периоде организовали навал, соперник сел, а мы вынуждены были рисковать. К сожалению, не получилось выиграть», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов .