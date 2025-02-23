Кузнецов о том, что генменеджеры назвали его переоцененным: «Они ничего не понимают в хоккее. Что касается самого техничного, тоже ничего не понимают. Есть ребята техничнее»
Евгений Кузнецов высказался о том, что его назвали переоцененным игроком.
Согласно опросу «Спорт-Экспресса», генеральные менеджеры и руководители клубов Фонбет Чемпионата КХЛ назвали Кузнецова самым техничным и самым переоцененным игроком лиги.
«Меня назвали самым переоцененным хоккеистом? Они ничего не понимают в хоккее.
Что касается самого техничного, тоже ничего не понимают. Есть ребята техничнее», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Кузнецов и Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ по версии генменеджеров клубов. Радулов и Ткачев из «Авангарда» получили по 1 голосу
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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