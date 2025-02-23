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  • Кузнецов о том, что генменеджеры назвали его переоцененным: «Они ничего не понимают в хоккее. Что касается самого техничного, тоже ничего не понимают. Есть ребята техничнее»
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Кузнецов о том, что генменеджеры назвали его переоцененным: «Они ничего не понимают в хоккее. Что касается самого техничного, тоже ничего не понимают. Есть ребята техничнее»

Евгений Кузнецов высказался о том, что его назвали переоцененным игроком.

Согласно опросу «Спорт-Экспресса», генеральные менеджеры и руководители клубов Фонбет Чемпионата КХЛ назвали Кузнецова самым техничным и самым переоцененным игроком лиги.

«Меня назвали самым переоцененным хоккеистом? Они ничего не понимают в хоккее.

Что касается самого техничного, тоже ничего не понимают. Есть ребята техничнее», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

Кузнецов и Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ по версии генменеджеров клубов. Радулов и Ткачев из «Авангарда» получили по 1 голосу

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoЕвгений Кузнецов
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