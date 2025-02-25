  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пашков о «Локомотиве»: «Не могу назвать стиль клуба атакующим или суперзрелищным. Но это дело вкуса. Самый главный эффект – на табло»
2

Пашков о «Локомотиве»: «Не могу назвать стиль клуба атакующим или суперзрелищным. Но это дело вкуса. Самый главный эффект – на табло»

Александр Пашков поделился мнением об игре «Локомотива» в сезоне-2024/25.

– Зима завершается, через месяц стартует плей-офф. Что отметили для себя в регулярном чемпионате?

– Не в турнирной таблице, а в прессе остается немного в тени «Локомотив» – на мой взгляд, незаслуженно. Ярославль стабильно проходит дистанцию марафона, с минимальными спадами. Его лидерство в чемпионате не вызывает никаких сомнений. Надо изучать ярославский феномен!

– Что в нем хотите отметить?

– В первую очередь у «Локомотива» есть мощный фундамент – система молодежного хоккея. В той же МХЛ наравне с Ярославлем может себя чувствовать только Санкт-Петербург с его многочисленными командами.

После некоторых кадровых метаний для «Локомотива» был найден правильный тренер – Игорь Никитин. Серьезный, въедливый специалист, от которого, на мой взгляд, поспешно отказались в ЦСКА.

У Никитина сильная тренерская команда, например, Дмитрий Юшкевич. Были ожидания, что «Локомотив» выстрелит еще в прошлом сезоне, но в финальной серии с «Магниткой» совсем рядом с Кубком Гагарина что-то вдруг надломилось.

Это был болезненный удар. Судя по нынешнему чемпионату, уроки извлечены.

– Какие уроки?

– Критики говорили о том, что «Локомотив» в плане тактики словно бы едет по рельсам, играет в один и тот же хоккей. На эту критику, в чем-то справедливую, «Локомотив» ответил приглашением в штаб Антона Курьянова

Курьянов был форвардом с хитринкой, в Омске в последние годы он ставил игру в большинстве. По своему стилю этот специалист вроде бы совсем не вписывается в рельсовый хоккей «Локомотива».

Но мне нравится этот кадровый ход, он может дать Ярославлю тот стерео-эффект, которого так не хватило в прошлогоднем финале с «Магниткой». И новые ходы «Локомотива» в большинстве уже просматриваются.

– В среде специалистов у «Локомотива» много критиков. Да, в 59 матчах есть лидерские 89 очков, но есть и лишь 163 заброшенные шайбы – на полсотни шайб меньше, чем у СКА. Что скажете?

– Не могу назвать стиль «Локомотива» атакующим или суперзрелищным. Но это исключительно дело вкуса.

В профессиональном спорте самый главный эффект – на табло. Если «Локомотив» уверенно лидирует в чемпионате, значит, именно он самый эффектный, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Russia-Hockey.ru
logoЛокомотив
logoАнтон Курьянов
logoДмитрий Юшкевич
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoМХЛ
logoСКА
logoИгорь Никитин
logoАлександр Пашков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Сушинский о плотности в таблице Запада: «Потолок зарплат сделал дело. Легких соперников в любом случае не будет, даже в первом раунде»
1вчера, 13:15
4 игры СКА – в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске» в этом сезоне КХЛ. Ранее Ротенберг заявил, что у армейцев самые высокие рейтинги в лиге
2723 февраля, 11:25
Ротенберг о 4:6 с «Куньлунем»: «Нет тренера в истории хоккея, который не проиграл ни одного матча. Пишут, что СКА много пропустил, но самое важное – разница шайб»
3823 февраля, 10:07
Главные новости
Губерниев о Скворцове: «Хочется, чтобы он внимательнее относился к здоровью. Как говорила Екатерина Великая, монарх должен быть деспотом по отношению к себе»
4 минуты назад
КХЛ. «Салават» принимает «Ладу», «Локомотив» сыграет с «Динамо», «Торпедо» – с ЦСКА, СКА против «Спартака»
6513 минут назадLive
Кузнецов об Овечкине: «Хотелось бы, чтобы он забил 1000 голов в НХЛ. Надеюсь, в этом сезоне побьет рекорд Гретцки»
22 минуты назад
Ротенберг о финале ОИ-2018: «Поступил важный звонок из Москвы, мне сказали: как можно проигрывать немцам? Это был самый жесткий разговор в моей жизни. В тот момент забил Гусев»
5329 минут назад
37-летний Жарков продлил контракт с «Трактором» на год. Зарплата – 25 млн рублей за сезон (Metaratings)
44 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Калгари», «Тампа» против «Эдмонтона», «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом», «Коламбус» – с «Далласом»
1359 минут назад
Ротенберг о допуске России на ОИ-2026: «Шансы очень хорошие. Сила – в правде. Давайте понаблюдаем за тем, о чем договорятся руководители стран»
15сегодня, 12:54
Мэттью и Брэди Ткачаки, Мэттьюс, Айкел, Макэвой, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
7сегодня, 12:45
Фетисов об опросе Mediascope: «У футболистов пустые трибуны. Президент России играет в хоккей, это самый популярный вид спорта»
48сегодня, 12:20
Макдэвид, Маккиннон, Пойнт, Бедард, Марнер, Макар – в составе Канады на ОИ-2030 по версии The Athletic
11сегодня, 11:54
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов о Турнире четырех наций без России: «Такие реалии. Нам приходится только биться, терпеть, ждать и надеяться на лучшее»
сегодня, 12:59
Бурмистров о Турнире четырех наций: «Топ! Но не хватало нашей сборной. Хотелось, чтобы было пять наций с Россией. Или любую команду, кроме США и Канады, убирай и наших запускай»
2сегодня, 12:30
Наиль Якупов: «Ги Буше учит русский язык. На собраниях выдает русские слова. И не просто «да» или «нет», а сложные: «выносливость», «изнеможение»
3сегодня, 11:59
Скворцов прокомментирует матч «Автомобилист» – «Ак Барс»: «Волнуюсь. Здорово вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку, извините, что напугал»
1сегодня, 11:11
«Салават» объявил о 2-летнем контракте с Ливо
3сегодня, 10:08
Пашков о «Торпедо»: «С уважением отношусь к Ларионову, поэтому позволяю себе его покритиковать, посоветовать поступиться принципами. Ему пока не удается сделать клуб более взрослым»
3сегодня, 08:58
Зайцев о «Спартаке»: «В плей-офф не будет такого, что матч начался, а мы уже шашки наголо вперед побежали. Будет равномерная игра: креатив в атаке и созидание в обороне»
1сегодня, 07:59
Алексей Сопин: «Есть 2-3 серьезных предложения, рассматриваю их. Ближе к концу сезона определюсь с новым местом работы»
1сегодня, 06:59
Агент Алексея Заварухина о переговорах с «Амуром»: «Не могу ничего сказать – ни подтвердить, ни опровергнуть. Думаю, на днях там будет что-то новое»
сегодня, 06:54
Крикунов о Шипачеве: «Вадим не доберется до рекорда Мозякина. Он следит за собой, держит себя в форме, что позволяет выкладываться по полной»
2сегодня, 06:39