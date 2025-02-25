Пашков о «Локомотиве»: «Не могу назвать стиль клуба атакующим или суперзрелищным. Но это дело вкуса. Самый главный эффект – на табло»

Александр Пашков поделился мнением об игре «Локомотива» в сезоне-2024/25.

– Зима завершается, через месяц стартует плей-офф. Что отметили для себя в регулярном чемпионате?

– Не в турнирной таблице, а в прессе остается немного в тени «Локомотив» – на мой взгляд, незаслуженно. Ярославль стабильно проходит дистанцию марафона, с минимальными спадами. Его лидерство в чемпионате не вызывает никаких сомнений. Надо изучать ярославский феномен!

– Что в нем хотите отметить?

– В первую очередь у «Локомотива» есть мощный фундамент – система молодежного хоккея. В той же МХЛ наравне с Ярославлем может себя чувствовать только Санкт-Петербург с его многочисленными командами.

После некоторых кадровых метаний для «Локомотива» был найден правильный тренер – Игорь Никитин . Серьезный, въедливый специалист, от которого, на мой взгляд, поспешно отказались в ЦСКА.

У Никитина сильная тренерская команда, например, Дмитрий Юшкевич . Были ожидания, что «Локомотив» выстрелит еще в прошлом сезоне, но в финальной серии с «Магниткой» совсем рядом с Кубком Гагарина что-то вдруг надломилось.

Это был болезненный удар. Судя по нынешнему чемпионату, уроки извлечены.

– Какие уроки?

– Критики говорили о том, что «Локомотив» в плане тактики словно бы едет по рельсам, играет в один и тот же хоккей. На эту критику, в чем-то справедливую, «Локомотив» ответил приглашением в штаб Антона Курьянова .

Курьянов был форвардом с хитринкой, в Омске в последние годы он ставил игру в большинстве. По своему стилю этот специалист вроде бы совсем не вписывается в рельсовый хоккей «Локомотива».

Но мне нравится этот кадровый ход, он может дать Ярославлю тот стерео-эффект, которого так не хватило в прошлогоднем финале с «Магниткой». И новые ходы «Локомотива» в большинстве уже просматриваются.

– В среде специалистов у «Локомотива» много критиков. Да, в 59 матчах есть лидерские 89 очков, но есть и лишь 163 заброшенные шайбы – на полсотни шайб меньше, чем у СКА. Что скажете?

– Не могу назвать стиль «Локомотива» атакующим или суперзрелищным. Но это исключительно дело вкуса.

В профессиональном спорте самый главный эффект – на табло. Если «Локомотив » уверенно лидирует в чемпионате, значит, именно он самый эффектный, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.