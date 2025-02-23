4 игры СКА – в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске» в этом сезоне КХЛ. Ранее Ротенберг заявил, что у армейцев самые высокие рейтинги в лиге
Четыре игры СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске» в этом сезоне.
После матча Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6), главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что «Матчи СКА – самые просматриваемые на «Кинопоиске». Об этом никто не говорит».
В ответ «Кинопоиск» выложил топ-5 матчей по аудитории на платформе в этом сезоне. Первое место заняла гостевая игра СКА против «Спартака» 30 января.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Спартак» – СКА (30 января);
2. «Динамо» – СКА (1 февраля);
3. «Авангард» – «Ак Барс» (16 февраля);
4. СКА – «Салават Юлаев» (25 января);
5. СКА – «Локомотив» (21 января).
Изображение: t.me/hockeyonkp
Ротенберг о 4:6 с «Куньлунем»: «Нет тренера в истории хоккея, который не проиграл ни одного матча. Пишут, что СКА много пропустил, но самое важное – разница шайб»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
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