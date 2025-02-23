4 игры СКА – в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске» в этом сезоне КХЛ. Ранее Ротенберг заявил, что у армейцев самые высокие рейтинги в лиге

Четыре игры СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске» в этом сезоне.

После матча Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6), главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил , что «Матчи СКА – самые просматриваемые на «Кинопоиске». Об этом никто не говорит».

В ответ «Кинопоиск» выложил топ-5 матчей по аудитории на платформе в этом сезоне. Первое место заняла гостевая игра СКА против «Спартака» 30 января.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Спартак » – СКА (30 января);

2. «Динамо » – СКА (1 февраля);

3. «Авангард » – «Ак Барс » (16 февраля);

4. СКА – «Салават Юлаев » (25 января);

5. СКА – «Локомотив » (21 января).

Изображение: t.me/hockeyonkp

Ротенберг о 4:6 с «Куньлунем»: «Нет тренера в истории хоккея, который не проиграл ни одного матча. Пишут, что СКА много пропустил, но самое важное – разница шайб»