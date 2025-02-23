  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 4 игры СКА – в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске» в этом сезоне КХЛ. Ранее Ротенберг заявил, что у армейцев самые высокие рейтинги в лиге
Фото
23

4 игры СКА – в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске» в этом сезоне КХЛ. Ранее Ротенберг заявил, что у армейцев самые высокие рейтинги в лиге

Четыре игры СКА вошли в топ-5 самых просматриваемых на «Кинопоиске» в этом сезоне.

После матча Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (4:6), главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что «Матчи СКА – самые просматриваемые на «Кинопоиске». Об этом никто не говорит».

В ответ «Кинопоиск» выложил топ-5 матчей по аудитории на платформе в этом сезоне. Первое место заняла гостевая игра СКА против «Спартака» 30 января.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Спартак» – СКА (30 января);

2. «Динамо» – СКА (1 февраля);

3. «Авангард» – «Ак Барс» (16 февраля);

4. СКА – «Салават Юлаев» (25 января);

5. СКА – «Локомотив» (21 января).

Изображение: t.me/hockeyonkp

Ротенберг о 4:6 с «Куньлунем»: «Нет тренера в истории хоккея, который не проиграл ни одного матча. Пишут, что СКА много пропустил, но самое важное – разница шайб»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
logoРоман Ротенберг
телевидение
рейтинги
logoАк Барс
болельщики
logoСКА
logoАвангард
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoСпартак
logoЛокомотив
logoКуньлунь Ред Стар
фото
logoКинопоиск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг поздравил с 23 февраля: «Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества – это заслуженная дань уважения героям. Спасибо военным за честную службу, крепкого здоровья»
65вчера, 09:01
Ротенберг о СКА: «Наши матчи – самые просматриваемые на Кинопоиске. Хейтеры, которые у нас есть, должны заставить наших хоккеистов лучше играть»
47вчера, 06:40
Журналист подарил Ротенбергу книгу мыслей и афоризмов, тренер СКА ответил: «Спасибо большое. Руку вам можно пожать?»
2922 февраля, 20:56Видео
Главные новости
Овечкин с 32-м хет-триком, братья Робертсоны с 5 голами на двоих за «Даллас» и «Торонто», вратарь «Нью-Джерси» Доус с шатаутом – звезды дня в НХЛ
9 минут назад
Александр Кожевников: «Радует, что начинают воскресать из американcкого небытия эксперты, которые шифровались от России все 3 года СВО. Ветер подул в другую сторону»
421 минуту назад
«Эдмонтон» – 20-я команда НХЛ, в матче с которой Овечкин сделал хет-трик. Он повторил рекорд Бретта Халла
745 минут назад
КХЛ. «Сибирь» сыграет с «Адмиралом», «Металлург» против «Северстали», «Автомобилист» примет «Витязь», «Куньлунь» в гостях у «Сочи»
357 минут назад
Селебрини забил «Калгари» и обошел Мичкова в гонке снайперов среди новичков – 18 шайб против 17
4сегодня, 04:46
НХЛ. Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Эдмонтон» – 7:3, «Питтсбург» пропустил 5 голов от «Рейнджерс», «Тампа» победила «Сиэтл»
626сегодня, 04:00
Маккиннон во 2-й раз в сезоне остался без очков в 2 играх подряд. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 87 баллами, у Драйзайтля – 86, у Кучерова – 83
11сегодня, 03:30
Василевский – 1-я звезда матча с «Сиэтлом»: 36 сэйвов из 37, 5-я победа подряд
1сегодня, 02:27
Кучеров забил победный гол «Сиэтлу», став 3-й звездой матча. У него 83 очка в 53 играх
11сегодня, 01:58Видео
Овечкин – 1-я звезда матча с «Эдмонтоном»: хет-трик, 9 бросков, «+3» за 16:29
12сегодня, 01:31
Ко всем новостям
Последние новости
Робертсон сделал хет-трик во 2-м периоде матча с «Айлендерс». Форвард «Далласа» уложился в 8:40 – 10-й результат в истории «Старс» и «Норт Старс»
33 минуты назад
«Сан-Хосе» проиграл 5 матчей подряд – 4-я такая серия в сезоне. Клуб идет на последнем месте в общей таблице НХЛ
сегодня, 04:58
Георгиев отразил 33 из 36 бросков «Калгари». Поражение – 12-е в 15 матчах за «Сан-Хосе» при 87,9% сэйвов
сегодня, 04:34
Мухамадуллин против «Калгари»: 1-я передача в сезоне, 1 бросок, 1 блок, 2 потери и «+1» за 13:27 с «Калгари»
сегодня, 04:22
Меркулов забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Уилкс-Бэрри» и стал 1-й звездой. Он делит 1-е место по очкам в фарме «Бостона» – 42 в 46 играх
сегодня, 03:55
Мирошниченко забросил победную шайбу в матче АХЛ с «Шарлотт». У него 13+12 в 31 игре в сезоне за фарм «Вашингтона»
сегодня, 03:45Видео
Сорокин пропустил 4+ шайбы в 3-м матче подряд. Он отразил 25 из 29 бросков «Далласа»
сегодня, 03:15
Тарасенко сделал передачу в матче с «Анахаймом». У него 7+17 в 55 играх
сегодня, 02:40
Бучневич сделал пас на победный гол в матче с «Колорадо». У него 12+26 в 56 играх
1сегодня, 02:14
Шестеркин отбил 36 из 39 бросков «Питтсбурга», победа – 19-я в 41 матче
2сегодня, 01:43