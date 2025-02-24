Сушинский о плотности в таблице Запада: «Потолок зарплат сделал дело. Легких соперников в любом случае не будет, даже в первом раунде»
– Как оцените расклады перед концовкой регулярного чемпионата КХЛ?
– Самое интересное будет в плей-офф.
Но рано пока об этом говорить, места еще могут сильно поменяться. Я думаю, что легких соперников в любом случае не будет, даже в первом раунде.
– Ожидали, что будет такая плотность в таблице Западной конференции?
– Это вполне ожидаемо. Потолок зарплат сделал свое дело, поэтому такая плотность.
– У вас уже есть фаворит в плей-офф?
– Понятно, что есть команды, которые выделяются. Это тот же «Локомотив». Они хорошо играют, и я думаю, что у них будут большие шансы победить.
Но никого нельзя сбрасывать со счетов: ни «Авангард», ни «Ак Барс», ни «Металлург», ни СКА с ЦСКА. Интересный будет плей-офф, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
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