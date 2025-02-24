Сушинский о плотности в таблице Запада: «Потолок зарплат сделал дело. Легких соперников в любом случае не будет, даже в первом раунде»

Максим Сушинский высказался об эффекте введения потолка зарплат в КХЛ.

– Как оцените расклады перед концовкой регулярного чемпионата КХЛ?

– Самое интересное будет в плей-офф.

Но рано пока об этом говорить, места еще могут сильно поменяться. Я думаю, что легких соперников в любом случае не будет, даже в первом раунде.

– Ожидали, что будет такая плотность в таблице Западной конференции?

– Это вполне ожидаемо. Потолок зарплат сделал свое дело, поэтому такая плотность.

– У вас уже есть фаворит в плей-офф?

– Понятно, что есть команды, которые выделяются. Это тот же «Локомотив ». Они хорошо играют, и я думаю, что у них будут большие шансы победить.

Но никого нельзя сбрасывать со счетов: ни «Авангард », ни «Ак Барс », ни «Металлург», ни СКА с ЦСКА . Интересный будет плей-офф, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.