Ротенберг о 4:6 с «Куньлунем»: «Нет тренера в истории хоккея, который не проиграл ни одного матча. Пишут, что СКА много пропустил, но самое важное – разница шайб»

Роман Ротенберг прокомментировал поражение СКА от «Куньлуня».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился поражением армейцев со счетом 4:6.

– Да, бывают тяжелые ситуации, которые мы вместе проходим. Нет ни одного тренера в истории мирового хоккея, который не проиграл ни одного матча. Такого нет. Поэтому надо всегда через поражения выходить на победы. Без поражений не бывает побед.

Эти вызовы мы принимаем. Улучшаем, даже если посмотрим на детали: большинство, меньшинство, игра 5 на 5.

По реализации мы номер один в лиге. Разница шайб какая? Вот все пишут, мы много пропустили, а какая разница шайб у СКА ? По разнице шайб мы на каком месте в лиге? Разница шайб – вот что самое важное на самом деле.

– На первом.

– Нет, вы плохо считаете. Я могу сказать, просто провел домашнюю работу. Вот Александр Насилевич, он сотрудник пресс-службы СКА, наверное, знает ответ на этот вопрос.

Я могу сказать, что мы на втором месте после «Локомотива » по разнице. Это такие детали. В это же время, каждый год, когда мы выигрывали Кубок Континента, у нас была лучшая разница шайб в регулярке. И в прошлом сезоне была лучшая разница шайб. Больше всех забитых, меньше всех пропущенных.

С этой точки зрения есть что улучшить. Но надо подводить итоги регулярки в конце регулярки. И самое главное для нас – плей-офф, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг поздравил с 23 февраля: «Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества – это заслуженная дань уважения героям. Спасибо военным за честную службу, крепкого здоровья»