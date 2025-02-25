Агент Алексея Заварухина о переговорах с «Амуром»: «Не могу ничего сказать – ни подтвердить, ни опровергнуть. Думаю, на днях там будет что-то новое»

Агент Алексея Заварухина высказался касательно переговоров с «Амуром».

– Действительно Алексей Заварухин возобновил переговоры с «Амуром»?

– Не могу ничего сказать – ни подтвердить, ни опровергнуть. У них переговоры все время были в процессе, но пока нечего добавить.

– В ближайшее время появится какая-то информация?

– Думаю, на днях там будет что-то новое, – сказал агент Шуми Бабаев .

«Амур» уже вел переговоры с Алексеем Заварухиным в ноябре 2024 года, но тогда стороны не пришли к подписанию контракта.

После увольнения Андрея Мартемьянова командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководит Виктор Костюченок .

Алексей Заварухин вновь ведет переговоры с «Амуром». Специалист находится в Хабаровске (Алексей Потапов)