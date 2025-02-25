Агент Алексея Заварухина о переговорах с «Амуром»: «Не могу ничего сказать – ни подтвердить, ни опровергнуть. Думаю, на днях там будет что-то новое»
Агент Алексея Заварухина высказался касательно переговоров с «Амуром».
– Действительно Алексей Заварухин возобновил переговоры с «Амуром»?
– Не могу ничего сказать – ни подтвердить, ни опровергнуть. У них переговоры все время были в процессе, но пока нечего добавить.
– В ближайшее время появится какая-то информация?
– Думаю, на днях там будет что-то новое, – сказал агент Шуми Бабаев.
«Амур» уже вел переговоры с Алексеем Заварухиным в ноябре 2024 года, но тогда стороны не пришли к подписанию контракта.
После увольнения Андрея Мартемьянова командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководит Виктор Костюченок.
Алексей Заварухин вновь ведет переговоры с «Амуром». Специалист находится в Хабаровске (Алексей Потапов)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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