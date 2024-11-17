Потапов о Гру: «Новатор, прорыв года, взрыв сезона. Понравилось, что он сказал в раздевалке «Трактора»: «Можете обижаться, любить, ненавидеть меня. Но я здесь, чтобы побеждать»

Алексей Потапов назвал Бенуа Гру новатором в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Бенуа Гру – лучший тренер первой трети чемпионата КХЛ?

– Он хороший тренер, и в этом году в Челябинске контраст с прошлым сезоном. Тогда была отставка Анвара Гатиятулина , назначение Алексея Заварухина , и было непонятно, что будет, а сейчас команда идет на первом месте.

Но лучший тренер по-прежнему, на мой взгляд, это Игорь Никитин . Если раздавать номинации, то Гру я бы назвал новатором, прорывом года, взрывом сезона. И для местных ребят, для Карпухина, Телегина, Тертышного, Шабанова , это отличная школа.

Они должны понимать, как работают за рубежом и к чему нужно стремиться. Мне очень понравилось то, что сказал Гру в раздевалке: «Все решения, которые я принимаю, для того, чтобы выигрывать. Вы можете обижаться, вы можете не обижаться, любить или ненавидеть меня, но я здесь, чтобы побеждать».

– Как вы считаете, есть ли у «Трактора» проблема с обороной? Нужно ли усиление в защитной линии?

– Мне не кажется, что это глобальная проблема, но усиление нужно всегда. Генменеджер «Трактора» Алексей Волков вместе с Бенуа Гру наверняка рассматривает подписание каких-либо хоккеистов. Челябинск здорово играет в обороне, а от провалов никто не застрахован.

Это индивидуальные ошибки, а не систематические. В «Тракторе» три хорошие пары обороны, и даже не знаю, как молодой парень может пробиться в топ-6 защитников. Только ждать получения кем-то травмы, – сказал бывший нападающий «Трактора».