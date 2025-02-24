Алексей Заварухин вновь ведет переговоры с «Амуром». Специалист находится в Хабаровске (Алексей Потапов)

Алексей Заварухин может возглавить «Амур».

Специалист находится в Хабаровске и ведет переговоры с руководством клуба, об этом сообщил двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

«Амур » уже вел переговоры с Алексеем Заварухиным в ноябре 2024 года, но тогда стороны не пришли к подписанию контракта.

После увольнения Андрея Мартемьянова командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера руководит Виктор Костюченок .

На данный момент у команды идет серия из семи поражений подряд. В таблице Восточной конференции дальневосточники занимают 11-е место, имея в активе 33 очка в 58 матчах.