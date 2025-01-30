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  • Кожевников об «Авангарде»: «Ги Буше приехал на все готовое. Возмущает, как расстались со Звягиным – дали кредит доверия и сразу забрали, выставляя его неудачником. Неправильно это»
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Кожевников об «Авангарде»: «Ги Буше приехал на все готовое. Возмущает, как расстались со Звягиным – дали кредит доверия и сразу забрали, выставляя его неудачником. Неправильно это»

Александр Кожевников раскритиковал «Авангард» за увольнение Сергея Звягина.

Омичи идут на шестом месте в Восточной конференции, набрав 53 очка за 49 матчей. На момент ухода 53-летнего специалиста команда занимала девятое место на Востоке.

– Как вам «Авангард» под руководством нового главного тренера Ги Буше?

– Пока смотрятся неплохо, молодцы. Но меня возмущает, как расстались со Звягиным. Неправильно это. Вы сначала даете кредит доверия человеку, потом сразу его забираете, выставляя тренера неудачником каким-то.

Ги Буше приехал на все готовое в «Авангарде». Клуб собрал под него всех лучших хоккеистов, которые были на рынке. Для российского тренера в Омске стали бы собирать такую команду? Почему-то у нас все канадские специалисты хорошие, а наши плохие.

В Челябинске то же самое ведь произошло. Назначили этого Гру, а Заварухину даже не дали нормально поработать. А человек вообще-то результат дал в прошлогоднем плей-офф, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Кожевников о ЦСКА: «Хотите, чтобы они играли как «Питтсбург» или «Тампа» в первом же сезоне? Всему свое время, выводы сделаем в плей-офф»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Татар-Информ»
logoАлександр Кожевников
logoБенуа Гру
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoАвангард
logoТрактор
logoАлексей Заварухин
logoГи Буше
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