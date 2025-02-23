Слафковски подрался с Грейгом в матче «Монреаля» и «Оттавы». 1-й номер драфта-2022 повалил соперника на лед после обмена ударами
Юрай Слафковски подрался с Ридли Грейгом.
Инцидент произошел в середине третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Оттавой» (5:2).
22-летний форвард «Сенаторс» применил силовой прием против первого номера драфта-2022. Слафковски упал на лед, но быстро вскочил и атаковал Грейга.
Игроки обменялись ударами, словак сбросил с соперника шлем, а затем повалил его на лед.
75% пользователей портала Hockey Fights отдали 20-летнему Слафковски победу в поединке. На его счету в этом сезоне 31 (9+22) очко за 54 матча при полезности «минус 8».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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