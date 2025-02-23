Слафковски подрался с Грейгом в матче «Монреаля» и «Оттавы». 1-й номер драфта-2022 повалил соперника на лед после обмена ударами

Юрай Слафковски подрался с Ридли Грейгом.

Инцидент произошел в середине третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем » и «Оттавой» (5:2).

22-летний форвард «Сенаторс » применил силовой прием против первого номера драфта-2022. Слафковски упал на лед, но быстро вскочил и атаковал Грейга .

Игроки обменялись ударами, словак сбросил с соперника шлем, а затем повалил его на лед.

75% пользователей портала Hockey Fights отдали 20-летнему Слафковски победу в поединке. На его счету в этом сезоне 31 (9+22) очко за 54 матча при полезности «минус 8».