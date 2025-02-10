«Монреаль» не близок к соглашению с Эвансом по новому контракту и может обменять форварда. Он набрал 27 очков в 56 матчах сезона

«Монреаль», вероятно, обменяет Джейка Эванса.

Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 1,7 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

«Канадиенс» и хоккеист обменялись размышлениями о том, на каких условиях могло бы быть подписано новое соглашение, однако стороны далеки от этого.

Таким образом, канадский клуб может обменять хоккеиста до дедлайна в НХЛ.

В этом сезоне Джейк Эванс набрал 27 (11+16) очков при полезности «плюс 2» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ .