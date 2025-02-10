«Монреаль» не близок к соглашению с Эвансом по новому контракту и может обменять форварда. Он набрал 27 очков в 56 матчах сезона
«Монреаль», вероятно, обменяет Джейка Эванса.
Действующее соглашение хоккеиста с зарплатой 1,7 миллиона долларов в год рассчитано до конца этого сезона.
«Канадиенс» и хоккеист обменялись размышлениями о том, на каких условиях могло бы быть подписано новое соглашение, однако стороны далеки от этого.
Таким образом, канадский клуб может обменять хоккеиста до дедлайна в НХЛ.
В этом сезоне Джейк Эванс набрал 27 (11+16) очков при полезности «плюс 2» в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Пьера ЛеБрюна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем