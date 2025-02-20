Сергачев о Демидове: «В Монреале много хайпа. Тебя могут так высоко вознести, что начнешь летать, а могут настолько запихнуть, что просто выкинут из города. Они привыкли побеждать»
– Скоро в Монреаль приедет Иван Демидов. Дайте совет, как там адаптироваться. И не слишком ли мы раздуваем этого парня?
– Хорошо, что раздуваете. Я был бы очень рад, если бы вы так раздували защитников. Потому что про форвардов все говорят. А вот о том же Симашеве – нет, хотя он шестой номер драфта.
Ну, а что Демидову пожелать? Надо понимать, что в Монреале много хайпа, люди смотрят. И они могут так высоко вознести, что ты начнешь летать. Либо они тебя могут настолько запихнуть, что просто выкинут из города.
Так что надо просто абстрагироваться и понимать, что на тебе чуть больше ответственности, потому что ты в Монреале, и тут люди обожают хоккей, ждут результатов.
Это заставляет и саму организацию делать все, чтобы выиграть быстрее. Не так просто, когда с тебя фан-база требует. А они привыкли побеждать, это самый титулованный клуб НХЛ.
И в целом сезон в лиге длинный. Как говорил у нас Виктор Хедман, «не слишком высоко, не слишком низко». Если плохая игра, то надо постараться из нее вынести какие-то уроки и скорее забыть, готовясь к следующей. Нужно сохранять уверенность.
А когда хорошая игра, то сразу про нее забыть, и не думать о том, какой ты крутой. Тебя эта мысль может тоже потом укусить за одно место, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев, ранее выступавший за «Монреаль».
Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
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