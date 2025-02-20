Сергачев о Демидове: «В Монреале много хайпа. Тебя могут так высоко вознести, что начнешь летать, а могут настолько запихнуть, что просто выкинут из города. Они привыкли побеждать»

Михаил Сергачев высказался об игре в НХЛ за «Монреаль».

– Скоро в Монреаль приедет Иван Демидов. Дайте совет, как там адаптироваться. И не слишком ли мы раздуваем этого парня?

– Хорошо, что раздуваете. Я был бы очень рад, если бы вы так раздували защитников. Потому что про форвардов все говорят. А вот о том же Симашеве – нет, хотя он шестой номер драфта.

Ну, а что Демидову пожелать? Надо понимать, что в Монреале много хайпа, люди смотрят. И они могут так высоко вознести, что ты начнешь летать. Либо они тебя могут настолько запихнуть, что просто выкинут из города.

Так что надо просто абстрагироваться и понимать, что на тебе чуть больше ответственности, потому что ты в Монреале, и тут люди обожают хоккей, ждут результатов.

Это заставляет и саму организацию делать все, чтобы выиграть быстрее. Не так просто, когда с тебя фан-база требует. А они привыкли побеждать, это самый титулованный клуб НХЛ.

И в целом сезон в лиге длинный. Как говорил у нас Виктор Хедман , «не слишком высоко, не слишком низко». Если плохая игра, то надо постараться из нее вынести какие-то уроки и скорее забыть, готовясь к следующей. Нужно сохранять уверенность.

А когда хорошая игра, то сразу про нее забыть, и не думать о том, какой ты крутой. Тебя эта мысль может тоже потом укусить за одно место, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев , ранее выступавший за «Монреаль».

Демидов был выбран «Монреалем » под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.