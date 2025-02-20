  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергачев о Демидове: «В Монреале много хайпа. Тебя могут так высоко вознести, что начнешь летать, а могут настолько запихнуть, что просто выкинут из города. Они привыкли побеждать»
6

Сергачев о Демидове: «В Монреале много хайпа. Тебя могут так высоко вознести, что начнешь летать, а могут настолько запихнуть, что просто выкинут из города. Они привыкли побеждать»

Михаил Сергачев высказался об игре в НХЛ за «Монреаль».

– Скоро в Монреаль приедет Иван Демидов. Дайте совет, как там адаптироваться. И не слишком ли мы раздуваем этого парня?

– Хорошо, что раздуваете. Я был бы очень рад, если бы вы так раздували защитников. Потому что про форвардов все говорят. А вот о том же Симашеве – нет, хотя он шестой номер драфта.

Ну, а что Демидову пожелать? Надо понимать, что в Монреале много хайпа, люди смотрят. И они могут так высоко вознести, что ты начнешь летать. Либо они тебя могут настолько запихнуть, что просто выкинут из города.

Так что надо просто абстрагироваться и понимать, что на тебе чуть больше ответственности, потому что ты в Монреале, и тут люди обожают хоккей, ждут результатов.

Это заставляет и саму организацию делать все, чтобы выиграть быстрее. Не так просто, когда с тебя фан-база требует. А они привыкли побеждать, это самый титулованный клуб НХЛ.

И в целом сезон в лиге длинный. Как говорил у нас Виктор Хедман, «не слишком высоко, не слишком низко». Если плохая игра, то надо постараться из нее вынести какие-то уроки и скорее забыть, готовясь к следующей. Нужно сохранять уверенность.

А когда хорошая игра, то сразу про нее забыть, и не думать о том, какой ты крутой. Тебя эта мысль может тоже потом укусить за одно место, – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев, ранее выступавший за «Монреаль».

Демидов был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoМихаил Сергачев
logoНХЛ
logoЮта
logoСКА
logoИван Демидов
logoМатч ТВ
logoКХЛ
logoМонреаль
logoВиктор Хедман
logoДмитрий Симашев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Директор «Металлурга» Бирюков о Малкине: «Всегда ему рады, с удовольствием организуем прощальный матч. Евгений никогда не относился прохладно к нашему клубу»
126 минут назад
Юрзинов о Демидове: «Одаренный парень, играет нестандартно. Надо отдать должное Ротенбергу, поставившему его с Кузнецовым. Прогресс неслучаен, но мы не знаем, как сложится в НХЛ»
1238 минут назад
Алексей Жамнов: «В Северной Америке боятся, что потеряют место в составе. Конкуренция бешеная. У наших игроков другой менталитет. Многие вещи делают только из-под палки»
24сегодня, 09:53
Депутат Журова: «Малкин достаточно поиграл в России до НХЛ. В сборную по первому зову приезжал, никогда не отказывался. Всегда был верен родной стране»
12сегодня, 09:45
Малкин об Овечкине: «Он мой лучший друг. Мы ужинали в Майами, я пытался расспросить его о голах. Может, пару лет назад я и не верил, что он побьет рекорд, но теперь вариантов нет»
6сегодня, 09:24
КХЛ. «Автомобилист» примет «Амур», «Северсталь» сыграет с «Барысом», «Локомотив» – с «Куньлунем», «Спартак» против «Сибири»
26сегодня, 09:05
Величкин про слова Малкина об игре в России: «Он чувствует свое здоровье, возможности. Женя с удовольствием прилетал во время локаута. Он всю жизнь все делал правильно»
7сегодня, 08:59
Мэттью Ткачак о словах Хэйгла: «Может, игроки Канады не нравятся друг другу, раз у них нет групповых чатов. Сборной США все равно, что они говорят»
4сегодня, 08:54
Юрзинов о будильниках от Ротенберга: «Настоящие журналисты двигают спорт вперед, их нужно как-то поощрять»
13сегодня, 08:20
Малкин о финале между Канадой и США: «Мне нравятся обе страны. Кросби проводит потрясающие матчи. Надеюсь, Россия тоже вернется к международным играм»
2сегодня, 07:27
Ко всем новостям
Последние новости
Сергачев о КХЛ: «Раньше люди фигню творили на льду, будто им неинтересно. Сейчас все бьются, играют – любо-дорого посмотреть. Везде много таланта, команды подтянулись»
8 минут назад
Крикунов о Малкине: «Столько лет отыграл в «Питтсбурге», желание завершить карьеру именно там логично. Ничего страшного, что Женя не будет играть в России»
2сегодня, 09:58
Панарин о матче Канады с США: «С нетерпением жду финала. После того, как они стартовали в прошлый раз, подумал: «Вау!»
3сегодня, 08:36
Ильенко о возвращении после травмы: «Это зависит от штаба «Динамо». Как только мне дадут отмашку, сразу же выйду»
сегодня, 07:59
Плющев о судействе на Турнире четырех наций: «Много силовой борьбы и игры в тело, но нет грязи. Нет лишних свистков, постоянных походов в «кинематограф». Правильная школа»
1сегодня, 07:55
Мэттью Ткачак о финале с Канадой: «Я готов играть. Это будет невероятный матч»
сегодня, 07:49
Михаил Сергачев: «Овечкина тяжело закрыть. Ты вроде рядом с ним, держишь его. Но буквально секунду проспал, и все – шайба в воротах»
2сегодня, 06:44
Ротенберг выложил фото с олимпийскими чемпионами: «Великая, Александр Попов, Брусникина»
12сегодня, 05:54
Ильенко о травме: «Самого плохого удалось избежать. Пока работаю с неиграющим составом. Приятно вернуться на лед, уже соскучился»
2сегодня, 05:19
Дроздов о 3 поражениях ЦСКА подряд: «Тяжелые матчи. У нас будет 3 дня, чтобы разобраться и выходить побеждать. Проблем с физикой нет»
2сегодня, 04:29